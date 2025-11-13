Gordon Ramsay fog főzni Tiborczéknál

A Dorothea Hotel Budapest Autograph Collection és a Gordon Ramsay Restaurants Global stratégiai együttműködést kötött, amelynek keretében a világ egyik legismertebb kulináris márkája Budapestre érkezik: a Gordon Ramsay Bar & Grill 2026 nyarán nyílik a Dorothea Hotel épületében.

A Gordon Ramsay által alapított Gordon Ramsay Restaurants Global az Egyesült Királyság egyik legnagyobb magántulajdonban lévő étteremcsoportja, amelyhez több mint 90 étterem tartozik. A budapesti étlapon a híres séf amerikai és brit klasszikusok ihlette jellegzetes ételei mellett a hagyományos magyar kedvencek kifinomult interpretációi is helyet kapnak majd a Dorothea pr-eseinek közleménye szerint.

Gordon Ramsay Fotó: Greenfluence Consulting

A Dorothea – több más budapesti luxushotelhez hasonlóan – Tiborcz István érdekkörébe tartozik. A Vörösmarty téri hotelt a miniszterelnök veje a miniszterelnök gázszerelő barátjától kapott hitel segítségével újította fel, a kormány pedig nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházássá minősítette.

A Dorotheáról akkor is írtunk, amikor a magyar EU-elnökség öt szállodát ajánlott a budapesti uniós csúcsra érkező külföldieknek, ezek egyike a Tiborcz István tulajdonában álló létesítmény volt. A Direkt36 megtudta, a magyar szervezők nemcsak kifejezetten ajánlották a miniszterelnök vejének szállodáját, hanem a finn delegációt – habár azok eredetileg egy másik szállodában foglaltak szobákat – át is irányították ide.

Orbán Ráhel erről a hotelről mondta, hogy azt szeretné, ha a „szemtelenséget” is tükrözné.