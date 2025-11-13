Gulyás Gergely egyszerűen letagadta a Kubatov-lista létezését

A tiszások vegzálásáról is kérdeztük a kormányinfón Gulyás Gergely minisztert, azzal kiegészítve, mit szólnának ahhoz, ha a Kubatov-listáról szivárognának ki aktivisták címei, és ott megjelennének tiszás képviselők videózni.
Gulyás erre azt mondta, „felhívnám a figyelmét arra, hogy mintegy 20 éve írnak önök és mások is Kubatov-listákról, de ilyen listákat senki nem látott.”
Amikor mondtuk, hogy de, Gulyás csak mosolygott. Hiába állítja a miniszter, hogy ilyen nem létezik, többször is fideszes politikusok buktatták le a támogatókat, bizonytalanokat és elutasítókat kategorizáló listát.
Amikor 2019 májusában ki volt adva a fideszes képviselőknek, hogy üljenek a telefonhoz, hívogassák az embereket, az erről készült fotót pedig posztolják ki a Facebookra, Zsigmond Barna Pál előtt látszott a Kubatovról elnevezett lista.
Közelről egy ilyen így néz ki:
Simonka György is képi bizonyítékokat szolgáltatott arról, hogy a Kubatov-lista alapján telefonálgat.
2019 októberében Kaposváron, illetve Érden is sikerült lefotózni egy-egy ilyen listát, 2020-ban pedig az egri polgármesteri hivatalban bukkantak rá egyre. Az egri városházán megtalált dokumentumok között voltak egyébként a Nyitrai Zsolt fideszes országgyűlési képviselőjelöltnek 2014-ben gyűjtött, kitöltött ajánlóívek fénymásolatai is, amiket amúgy nem lehet másolni, és az eredeti dokumentumot is meg kell semmisíteni.
Egy másik videóból pedig véletlenül kiderült, a Fidesz támogatóinak online adatbázisa részben az Egyesült Államokban található szervereken keresztül működik.
A listát 2004 óta építik, és aki azóta megadta az adatait a Fidesznek, nem lepődhet meg azon, ha rajta van. Egy fiatal 2015-ben mesélte el, hogyan épült a lista, amit még Orbán Viktor is bővítgetett évekkel ezelőtt. Ezt az adatbázist a Fidesz fegyverként használja a választások előtt, 2018-ban például a listán bizonytalanként szereplő választókat zaklatta a Fidesz aktivistahálózata az utolsó pillanatokban.
A Fidesz pártigazgatója, Kubatov Gábor tavaly a CPAC-en arról beszélt, a választási győzelemhez az erős vezető, a liberális média megtörése és a sok aktivista mellett jó adatbázisra van szükség.
Kubatov azt mondta,
„Az elvégzett munkában hiszünk, sose verhetnek meg minket lábon. Neked kell, hogy a legtöbb aktivistád, a legjobb adatbázisod legyen. Neked kell a legszorgalmasabbnak lenni, a legtöbb ajtón bekopogtatni, a legtöbb emberrel beszélni.”
Ehhez hozzátette:
„Ez a mi erőnk, ez a mi pajzsunk, ez a mi demokratikus fegyverünk.”
2024 júliusában Kubatov az Index és az ATV közös műsorában azt mondta, az eddig eredményei közül a Fidesz mozgósítási rendszerére a legbüszkébb. Rónai Egon kérdésére pedig, hogy van-e Kubatov-lista, azt mondta, hogy
„Hát persze.”
A politikus az RTL szemléje szerint arról beszélt, teljesen legális választói adatbázisa van a Fidesznek, ahogy a többi pártnak is. „Nagyon sok adat összegyűlik úgy emberekről, hogy ők ezt akarják. Az van a nyilatkozaton rajta, hogy ő kapcsolatot szeretne velünk tartani.”
Azt nem árulta el, hogy hány választó szerepel az adatbázisban, de nyomtatott listájuk is van a fideszes szavazókról.
Orbán Viktor pár hete Zánkán, a digitális harcosok edzőtáborában arról beszélt, adatbázisra szükség van.
„Név szerint ismerni kell minden szavazót. Ahhoz el kell jutni. Lesz mozgósítás” - mondta, elismerve, hogy ebben ezúttal nem állnak jól, „nincsenek jó állapotban az adatbázisaink.”
Orbán szerint ugyanis nem lehet úgy választást nyerni, ha nem ismerik névről az összes szavazót. „Ebben a kiélezett csatában, ami most jön, meg végképp nem” – mondta, majd levezette, hogy egy választókerületben egy aktivistának hány szavazót kell ismernie név és lakóhely szerint. Az aktivistáknak a szavazásokig legalább kétszer-háromszor fel kell keresniük a szavazókat, majd a választási kampányban „többször megtámadva őket mindenféle hívásokkal és kontakttal, elviszik őket választani. Ha ez nincs, akkor nem tudunk nyerni” – mondta, hozzátéve, hogy most nehezebb dolguk lesz, mint eddig bármikor.
Zsigmond Barna Pál aztán nagyon gyorsan eltávolította a képnek azt a részét, ahol látszik a barát-ellenség nyilvántartó.
Néhány nappal ezelőtt ugyanígy tett a Fidesz újpesti képviselője, de aztán gyorsan levágta a képről az ellenségeket és támogatókat listázó nyilvántartást.
Horváth Ákos Ervin ellenzéki polgármesterjelölt feljelentést tesz.
Ha nem nyitnak ajtót, felhívják őket személyesen.
Hetes skálán pontozták, ki mennyire aktív fideszes.
Egy 2018-as választási videó legutolsó kockáján látszik véletlenül, honnan kérik be támogatóik adatait a választási kampány hajrájában telefonálgató fideszes politikusok.
A rezsicsökkentés védelmében gyűjtött névsor az alap. A billegő körzetekben gimnazista diákok tucatjai gyűjtötték az adatokat a választókról. Felírták a nem fideszeseket is. A választás napján pedig tudták, kiket kell noszogatni, hogy szavazzanak. Valószínűleg rajtuk múlott a kétharmados győzelem.
Nyitrai Zsolttal mentek gyűjteni „az aláírásokat”. De ezek nem az induláshoz szükséges aláírásokat gyűjtő ívek voltak.
