Három évet is kaphat, aki visszaélt a tiszások adataival

Több mint egy hete nyomoz a rendőrség, miután 200 ezer tiszás adata került nyilvánosságra. Nemcsak azok érintettek, akik a Tisza Világ appot töltötték le, hanem azok is, akik csak egy szigetbe regisztráltak vagy részt vettek a Nemzet hangja szavazáson.

Tóth Balázs ügyvéd, a Magyar Helsinki Bizottság munkatársa azt mondja, mindegy, milyen adatbázisból szerezték meg az adatokat, a publikálás volt jogsértő. Az adatokkal való visszaélésért ugyanúgy felelősségre lehet vonni egy főszerkesztőt mint egy influenszert vagy politikust.

Tóth szerint egy olyan bírót nem lehet felelősségre vonni, aki letöltötte az appot, hiszen ettől nem lett a párt tagja. A választás titkosságát sem befolyásolja, hogy nagyjából 200 ezer emberről megmondható, melyik pártot támogatja.

Hivatalból indított nyomozást egy hete a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda a tiszások adatainak nyilvánosságra kerülése miatt. A nyomozás ismeretlen tettes ellen folyik, egyelőre „információs rendszer vagy adat megsértése bűntett gyanújával.” A rendőrség közleményéből nem derült ki, hogy hány érintett tett eddig feljelentést, kérdéseinkre pedig külön nem válaszoltak. A jogosulatlan adatkezelések ügyében a helyi rendőrségek nyomoznak.

Noha a rendőrség a Tisza Világ apphoz köthető adatbázisról írt, több érintettel beszélve az látszik, olyanok adata is kikerült, akik nem töltötték le az appot, csak valamelyik Tisza szigetbe regisztráltak, a Nemzet hangja konzultációt töltötték ki vagy szavazatszámlálónak jelentkeztek a 2024-es választásra. Beszéltünk olyannal is, akinek kizárólag a webshopban megadott korábbi lakcíme került nyilvánosságra.

Tóth Balázs ügyvéd, a Magyar Helsinki Bizottság munkatársa szerint az eljárás szempontjából nem számít, hogy melyik adatbázisból került nyilvánosságra az adat, az ugyanúgy a Tisza Világ appot érintő nyomozás része.