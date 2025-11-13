Három évet is kaphat, aki visszaélt a tiszások adataival

Hivatalból indított nyomozást egy hete a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda a tiszások adatainak nyilvánosságra kerülése miatt. A nyomozás ismeretlen tettes ellen folyik, egyelőre „információs rendszer vagy adat megsértése bűntett gyanújával.” A rendőrség közleményéből nem derült ki, hogy hány érintett tett eddig feljelentést, kérdéseinkre pedig külön nem válaszoltak. A jogosulatlan adatkezelések ügyében a helyi rendőrségek nyomoznak.
Noha a rendőrség a Tisza Világ apphoz köthető adatbázisról írt, több érintettel beszélve az látszik, olyanok adata is kikerült, akik nem töltötték le az appot, csak valamelyik Tisza szigetbe regisztráltak, a Nemzet hangja konzultációt töltötték ki vagy szavazatszámlálónak jelentkeztek a 2024-es választásra. Beszéltünk olyannal is, akinek kizárólag a webshopban megadott korábbi lakcíme került nyilvánosságra.
Tóth Balázs ügyvéd, a Magyar Helsinki Bizottság munkatársa szerint az eljárás szempontjából nem számít, hogy melyik adatbázisból került nyilvánosságra az adat, az ugyanúgy a Tisza Világ appot érintő nyomozás része.
Az információs rendszer vagy adat megsértése mellett a jogosulatlan adatkezeléssel kapcsolatban felmerült további bűncselekmények miatt indítottak eljárást.
A pártvezetéshez közeli források szerint az adatokat ellopták a Tiszától, vagyis nem hekkelésről van szó.
„Minden adatbázisért az felel, aki elkészíti” – mondta a 444-nek Szijjártó Péter, aki szerint a külügy elleni orosz hekkertámadás egészen más volt. És mit szól ahhoz, hogy párttársai már politikai célokra használják a tiszás adatokat? Nincs sok ideje videókat nézni.
Feltéve, ha van bizonyíték arra, hogy valaki tényleg megtette. A bíróknak ugyanis tilos pártpolitikai tevékenységet folytatniuk.
Ez a fideszes média történetének egyik legkeményebb húzása.
Mi van az oroszokkal? Miért van állandóan terítéken a hatalmi rendszer átalakítása, például elnöki rendszerré? Mit gondol Matolcsyról az MNB-botrány árnyékában? Miért látják máshogy Varga Judit hibáját Lázár Jánossal? Ilyenekről is beszélt, még ha nem is feltétlen teljesen kitárulkozva a kormányfő. Magyar Péterről viszont nem akart.