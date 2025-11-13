Hilarion metropolita annak ellenére kapott magyar állampolgárságot, hogy az FSZB-s kapcsolatai miatt megbukott a nemzetbiztonsági átvilágításon

Egy, a magyar kormányzatnak dolgozó forrás szerint, amikor Hilarion metropolita még Budapesten szolgált, a nemzetbiztonsági szervek olyan információkkal rendelkeztek, amelyek Hilariont egyértelműen az FSZB-hez, vagyis az orosz titkosszolgálathoz kötötték. Az egyetlen nyitott kérdés az volt, hogy rendes FSZB tisztként dolgozott-e, vagy az FSZB titkos együttműködőként szervezte be. - írja Panyi Szabolcs a VSquare hírlevelében.

Ugyanez a forrás azt is elárulta Panyinak, hogy a nemzetbiztonsági átvilágításokat végző Alkotmányvédelmi Hivatal 2022-ben azt javasolta a kormánynak, ne adjanak állampolgárságot Hilarionnak, éppen az FSZB-kapcsolatai miatt. A figyelmeztetést az Orbán-kormány figyelmen kívül hagyta.

Semjén Zsolt és Hilarion metropolita, miután Semjén átvette a „Dicsőség és becsület” rend II. fokozatát 2022. szeptember 13-án
Fotó: Magyar Ortodox Egyházmegye

Az FSZB-köpontban lövöldöző, ministránsfiú ágyába bemászó Hilarion Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes közbenjárásával gyorsított eljárásban kapott magyar állampolgárságot, és nem sokkal később az édesanyja is magyar állampolgár lett, „családegyesítés” címszó alatt. Magyarország gyakran ad állampolgárságot külföldi egyházi vezetőknek, azonban a nemzetbiztonsági szolgálatok figyelmeztetésének ennyire nyílt figyelmen kívül hagyása szokatlannak számít.

Mivel a közép-európai titkosszolgálatok szorosan együttműködnek orosz ügyekben, a Hilarion jelentette biztonsági kockázatról — az újonnan megkapott magyar állampolgársága ellenére — a partnerszolgálatok is értesültek, ezt magyar és cseh források is megerősítették.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a mai kormányinfón Herczeg Márk kollegánk kérdésére annyit árult el, hogy Hilarion nemzetbiztonsági átvilágításon átesett, azt azonban elhallgatta, hogy az FSZB-hez köthető pap azzal a lendülettel meg is bukott az átvilágításon.

