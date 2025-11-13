Idegenben is legyőztük az örményeket, közel a vb-pótselejtező

A magyar labdarúgó-válogatott 1-0-ra nyert idegenben Örményország ellen a világbajnoki selejtezők ötödik fordulójában, ezzel egy meccsel a vége előtt 8 ponttal áll a csoportban.

A győzelemmel karnyújtásnyira került a vb-pótselejtezőt érő második hely, ami akár már csütörtök este biztossá válhat, ha a 20:45-től kezdődő mérkőzésükön a portugálok legyőzik az íreket.

A csapat Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

A selejtezőben eddig egy örmények elleni győzelem, egy írek és egy portugálok elleni döntetlen, valamint egy portugálok elleni vereség volt mérlegünk. A legutóbbi, portugálok elleni meccshez képest mindössze egy helyen változott a magyar csapat, Tóth Balázs sérülése miatt Dibusz Dénes kezdett a kapuban.

Ahogy várható volt, az örmények visszaálltak védekezni, a magyar válogatott birtokolta a labdát, de – egy-két megindulást leszámítva – helyzetek nélkül. Beadásokkal próbálkoztunk főleg, és az első valamire való lehetőségünkből meg is szereztük a vezetést: Szoboszlai Dominik bal oldali beadásából 10 méterről Varga Barnabás fejelte le a földre a labdát, ami a kapuba pattant (0-1). Dibusznak nem volt dolga a félidőben, végig kontrolláltuk a játékot, viszonylag magabiztos előnnyel mentünk szünetre.

Fotó: KAREN MINASYAN/AFP

A folytatásban az örmények elkezdték birtokolták a labdát, bár ők sem jutottak el helyzetig. Ellentétben Szoboszlaival, akinek a 62. percben egy kontra után Sallai Roland passzolt volna jobbról, de mentettek a védők. A legközelebb a gólhoz Tóth Alex járt, aki Varga lekészítése után 13. méterről lőtt laposan centikkel a kapu mellé.

Ugyanő nem sokkal később, a 80. percben majdnem összehozott egy gólt az örményeknek. Pontatlanul passzolt hátra, ebből Tiknizjan indult meg, de 11 méterről mellé lőtt. A hosszabbításban kaptunk egy szabadrúgást, amit Szoboszlai 22 méterről fölé rúgott. Az utolsó percben még volt egy örmény helyzet, de Elojan 6 méterről nem találta el a labdát.

A vége kicsit meleg volt, de a győzelem nem igazán forgott veszélyben. A selejtezők utolsó meccsét vasárnap játsszuk 15 órától a Puskás Arénában, Írország ellen. Hogy téttel vagy tét nélkül, néhány óra múlva kiderül.