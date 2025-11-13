Ismeretlen okból lezuhant egy Szu-30-as vadászgép Oroszországban

Szu-30-as vadászgép Fotó: LIU JIN/AFP

Gyakorló repülés közben lezuhant Karéliában egy Szu-30-as vadászgép, a legénység életét vesztette – közölte csütörtökön az orosz védelmi minisztérium.

A tárca szerint a vadászgép közép-európai idő szerint 17 óra körül zuhant le, lakatlan területen. Lőszert nem szállított. Azt nem közölték, mi okozta a katasztrófát.

A karéliai régió vezetője, Artur Parfjoncsikov megerősítette, hogy a vadászgép lakott területeken kívül, egy erdőben zuhant le. Telegram-csatornák szerint a gép személyzete nem élte túl a zuhanást. (via Meduza, MTI)