Kormányinfó: hogyan menekülhetett el az egyetlen elszámoltatott politikus, aki letöltendő börtönt kapott?

A Békemenet számháborújáról, az MSZP-s Fürst György Izraelbe szökéséről, Hilarion metropolita magyar állampolgárságáról, Németh Balázs tiszás aktivistát fenyegető videójáról és a civil szervezeteknek szánt fideszes kampányolásról kérdeztük Gulyás Gergelyt a Kormányinfón. A Miniszterelnökséget vezető miniszter egy kérdésünkre válaszolva azt mondta, még senki sem látta a Kubatov-listát.