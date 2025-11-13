Kormányinfó: hogyan menekülhetett el az egyetlen elszámoltatott politikus, aki letöltendő börtönt kapott?

A Békemenet számháborújáról, az MSZP-s Fürst György Izraelbe szökéséről, Hilarion metropolita magyar állampolgárságáról, Németh Balázs tiszás aktivistát fenyegető videójáról és a civil szervezeteknek szánt fideszes kampányolásról kérdeztük Gulyás Gergelyt a Kormányinfón. A Miniszterelnökséget vezető miniszter egy kérdésünkre válaszolva azt mondta, még senki sem látta a Kubatov-listát.
Az útviszonyokat is figyelembe véve elég egyértelmű a különbség.
A rendőrség elfogatóparancsot adott ki Fürst György ellen, akit május végén ítélt el a bíróság parkolással kapcsolatos bűncselekmények miatt. A volt szocialista politikus információink szerint Izraelbe menekült.
A brit újság budapesti tudósítója megkérdezte a vádakról az orosz papot.
Hamarabb találták meg az adatlopás áldozatait, mint a háborúpárti ukránok.
Úgynevezett „civilek” nyertek pályázati közpénzt, Németh Balázst reklámozó újságot csináltak belőle.
A miniszter a kormányinfón hajthatatlan volt abban, hogy nem egy évre kaptunk mentességet az amerikaiaktól, hiába állítja ezt az amerikai külügyminiszter is. Drogokról is bőven volt szó a kormányinfón.
A szavak ereje ide kevés.