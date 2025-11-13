Forrás

Kormányinfó: hogyan menekülhetett el az egyetlen elszámoltatott politikus, aki letöltendő börtönt kapott?

POLITIKA
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

A Békemenet számháborújáról, az MSZP-s Fürst György Izraelbe szökéséről, Hilarion metropolita magyar állampolgárságáról, Németh Balázs tiszás aktivistát fenyegető videójáról és a civil szervezeteknek szánt fideszes kampányolásról kérdeztük Gulyás Gergelyt a Kormányinfón. A Miniszterelnökséget vezető miniszter egy kérdésünkre válaszolva azt mondta, még senki sem látta a Kubatov-listát.

POLITIKA kubatov-lista terézváros Hilarion metropolita gulyás gergely fidesz elszámoltatás oroszország fürst györgy kormányinfó Izrael kampányolás MSZP békemenet németh balázs fszb számháború civil szervezetek
Kapcsolódó cikkek

Menet-összehasonlító videón látszik, hogy a tiszás menet majdnem kétszer annyi ideig vonult a kihelyezett kamera előtt, mint a Békemenet

Az útviszonyokat is figyelembe véve elég egyértelmű a különbség.

Herczeg Márk
POLITIKA

Megszökött Fürst György a börtön elől

A rendőrség elfogatóparancsot adott ki Fürst György ellen, akit május végén ítélt el a bíróság parkolással kapcsolatos bűncselekmények miatt. A volt szocialista politikus információink szerint Izraelbe menekült.

Ács Dániel
bűnügy

Hilarion a BBC-nek nyilatkozva tagadja, hogy együttműködött volna az orosz titkosszolgálatokkal

A brit újság budapesti tudósítója megkérdezte a vádakról az orosz papot.

Kaufmann Balázs
belföld

Villámgyorsan elkezdte saját célra használni a Fidesz a tiszások ellopott adatait

Hamarabb találták meg az adatlopás áldozatait, mint a háborúpárti ukránok.

Haszán Zoltán
POLITIKA

Pofátlanul egyszerűen lett állami pénzből mindenkinek osztogatott fideszes pártpropaganda a XV. kerületben

Úgynevezett „civilek” nyertek pályázati közpénzt, Németh Balázst reklámozó újságot csináltak belőle.

Haszán Zoltán
POLITIKA

Gulyás szerint a sajtó írta meg, hogy a tiszás applikációt ukránok fejlesztették, Németh Balázs akciója pedig lehet, hogy nem volt helyes és elegáns

A miniszter a kormányinfón hajthatatlan volt abban, hogy nem egy évre kaptunk mentességet az amerikaiaktól, hiába állítja ezt az amerikai külügyminiszter is. Drogokról is bőven volt szó a kormányinfón.

Haszán Zoltán
POLITIKA

Gulyás Gergely egyszerűen letagadta a Kubatov-lista létezését

A szavak ereje ide kevés.

Windisch Judit
POLITIKA