Magyar humanisták és az észak-koreai csoda

De előtte szolgálati közlemény: a 444 következő élő rendezvényén meg lehet nézni Podhradská Lea első egész estés dokumentumfilmjét, az Apám lányát, majd meghívott szakértőkkel fognak beszélgetni a Tyúkól podcast műsorvezetői a filmben felvetett kérdésekről.
Magyar delegáció Washingtonban, magasra nyúló korrupciós botrány Ukrajnában, oroszok Pokrovszkban: Takácsy Dorka Oroszország-szakértővel és Takács Márk katonai szakértővel elemeztük a mögöttünk álló intenzív időszak eseményeit.
Három évet is kaphat, aki visszaélt a tiszások adataival: Tóth Balázs ügyvéd szerint az adatok nyilvánosságra kerülése miatt a Tisza büntetőjogilag nem vonható felelősségre, és a pártnak is jelentős érdeksérelmet okozott ez az egész.
Cseh Katalinnal indít új politikai mozgalmat Barabás Richárd: Humanisták néven fut majd a párt, aminek lényege az „emberség, értelem és szeretet” lesz, a Momentum kizárja Cseh Katalint a pártból, és visszakéri a mandátumát.
Megszüntették a nyomozást a hatvanpusztai biztonsági őr ellen, aki nekiment Hadházy Ákos autójának, mert „az általa alkalmazott vezetéstechnikai műveletek során az eredmény bekövetkezését nem láthatta előre”, és különben is, „a vagyonőr cselekményének kizárólag az volt a célja, hogy a másik gépkocsivezetőt megállítsa”.
Korábban akartunk HIMARS-rakétarendszert venni, aztán amikor Bidenék blokkolták, azt mondta a kormány, hogy sosem állt szándékában ilyen fegyvert venni, most pedig bőszen hangoztatják, hogy Bidenék politikai okokból gátolták a fegyvervásárlást – de mi is a HIMARS-rakétarendszer, és miért áll be Magyarország egy hosszú sor végére érte?
Őrsi Gergely bejelentette, hogy újabb 439 milliót vontak el a II. kerülettől, a II. kerületi polgármester szerint az ilyen típusú elvonások nemcsak igazságtalanok, de sokszor ellehetetlenítik a költségvetés tervezhetőségét és a kiszámítható működést is.
Az észak-koreai lányfutball csodája: 20 év alatt verhetetlenek a világversenyeken az észak-koreai női focisták, aztán 20 éves koruk után történik valami, ami szürkévé és kiszámíthatóvá teszi őket.
Jeffrey Epstein arról e-mailezett, hogy Trump tudott az általa elkövetett bűnökről. Az amerikai képviselőház jövő héten szavaz az Epstein-akták közzétételéről, de ahhoz, hogy a szavazásnak következménye is legyen, kellene a szenátus és maga Trump aláírására is.
Felfüggesztették az ukrán igazságügy-minisztert és benyújtotta a lemondását az energetikai miniszter is az egyre nagyobb hullámokat vető korrupciós botrány miatt.
Az NVI szerint a nyomdai informatikai program hibáját javítják, és ez nem fogja befolyásolni a hollandiai magyarok levélszavazását.
A főpolgármester szerint a Tisza elnöke telefonálásra is használhatná a mobilját – de előkerült Mesterházy Ernő neve is.
Éppen ezért ő egy héten kétszer-háromszor kiáll az utcasarokra.
Önként adták elő a kokaint.
6:30-kor érkeztek ki a rendőrök, a frontember mindenben a rendelkezésükre állt.
„Oda kell vinni az orvosságot, ahol betegség van, nem oda, ahol mindenki egészséges” – mondta a miniszterelnök Rónai Egonnak. A Fidesz szociálpolitikája ennek éppen az ellentétéről szól.
A terv szerint a neonszerű K-logó megjelenne városi irányítótáblákon és installációkon, és egy Körúti Neon Programot is javasolnak.
Ezt Orbán jelentette be, méghozzá egy zárt Harcosok Klubja Facebook-csoportban.
Nem akarnak közreműködni az amerikai hadsereg csapásaiban, és jogszerűtlennek tartják azokat.
Az amerikai elnök újra beszélt arról, hogy átnevezné a veteránok napját „az első világháború győzelmének napjává”.
„Bibi a harcostársam, aki ellen politikai eljárás zajlik” – írta az amerikai elnök Izraelbe.
A kormányzati leállás miatt kevesebb repülő jár Amerikában, ezért az egyik képviselő 1609 kilométert motorozott, hogy megszavazhassa a költségvetést, amit Trump már alá is írt.
Az ország legnagyobb olajfinomítóját működtető orosz cégre vonatkozó szankciók különösen érzékenyen érinthetik Bulgáriát.