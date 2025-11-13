Magyar Péter: Gulyás Gergőt lassan megfőzték, mint a békát, és bátor digitális harcos lett, aki épp letiltott a Facebookjáról

Védjegyszerűen hosszú interjút készített Magyar Péterrel a 24.hu főmunkatársa, Nagy József. A portréinterjúban a Tisza Párt elnöke hosszan beszél fiatalkori közéleti élményeiről és a Fidesz hátországában eltöltött idejéről, beleértve olyan emlékeket is, mint amikor Mráz Ágoston Sámuellel gimnazistaként viccből beültek Horn Gyula lakossági fórumára.

Szóba került, hogyan élte meg a G-napot, de azzal Magyar nem értett egyet, hogy az ő első partizános interjúja is a G-naphoz hasonlítható pálfordulás lett volna, inkább hosszú folyamatnak élte meg, és még a Partizánba is úgy ült be, hogy a közössége érdekében beszélt. Arra a kérdésre, hogy miért nem ugranak ki többen a NER-ből, Magyar Péter ezt válaszolta:

A miniszterelnök egyre kevésbé kvalitásos embereket emel pozícióba, olyanokat, akik ráadásul foghatók magánéleti, gazdasági, politikai ügyekkel.

Magyar Péter Fotó: Németh Dániel/444

Gulyás Gergelyt szerinte pont nem fogják, mert ő azon kevesekhez tartozik Magyar szerint, akik sosem tettek el közpénzt – igaz, „az MCC, a Libri, a Miniszterelnökség, a Várkapitányság meg a Gulyás Gergely körüli egész konglomerátum mindenféle vezetőinek kezéhez mi minden tapad, abba jobb bele sem gondolni. És Gergő aláírása ott van mindenen” – mondta Magyar, aki szerint egykori barátját csak lassan megfőzték, mint a békát, és már nem tudott kiugrani:

Illetve tudott volna, ám akkor mindent feléget maga mögött. De ő inkább bátor digitális harcos lett, aki épp ma tiltott le a Facebookjáról. Bizonyára nem tetszett neki, hogy rendszeresen odakommentelek, és míg az ő bejegyzéseit kiröhögik, az enyémeket lájkolják még a sajátjai is, vagy nem tudom, kik

– mondta Magyar.

Szóba került az is, nem fél-e, hiszen ő maga is maffiának tartja a Fideszt. Szerinte azonban nem járnak jól azzal, ha Magyar Péternek egyetlen haja szála is meggörbül, és inkább lelkileg, családilag akarják tönkretenni. Nem szokott félni az emberek között sem, a szotyiszacskót leszámítva nem érte atrocitás:

Azt is egy kezemen meg tudom számolni, hány beszólást kaptam másfél év alatt, pedig tényleg sokat vagyok az emberek között, utcán, bevásárlóközpontban, piacon, a gyerekeimmel kirándulva.

Ami a jövő évi választásokat illeti, arról Magyar annyit mondott, semmilyen szempontból nem készülnek négy év ellenzékiségre, hanem arra, hogyha nyernek, akkor a kormányzás még nehezebb feladat lesz:

A siker az, ha sokkal jobban kormányzunk, mint a Fidesz.

Magyar szerint úgy is zárulhat a Tisza négyéves ciklusa, hogy előrébb tart az ország, és közmegegyezés születik az alapkérdésekben, melyeket a következő kormányok nem nyitnak újra.

A Tisza Párt elnöke úgy gondolja, megpróbálnak normálisan beszélni a dolgokról akkor is, ha ma ez lehetetlennek tűnik. Szerinte

a Fidesz mindent eláraszt a hazugságaival, de annyira túltolják, hogy az már a fideszeseknek sem tetszik. Olyanok vezetik a Fidesz kampányát, Orbán Balázs és társai, akik sose voltak ellenzékben, akik nem emlékeznek 2005–2006-ra, amikor nehéz helyzetben volt a Fidesz. Fogalmuk sincs, vesztes állásból hogyan kell kampányolni, küzdeni, mivel lehet nyerni, mivel nem.

Magyar itt is elmondta, hogy a Tisza nem tervez adót emelni, és a vagyonadó kivételével új adófajtát sem vezetne be. A győzelmük esetén sem lesz kolbászból a kerítés, de azt vállalják, hogy a befizetett adót arra költik, „amire kell: egészségügyre, oktatásra, a gazdaság beindítására”.

Attól nem tart, hogy egy Tisza-kormány esetén a fideszes mélyállam a Költségvetési Tanáccsal, az Alkotmánybírósággal, a köztársasági elnökkel megpuccsolja a választási eredményt: