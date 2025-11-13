Már jövőre lecsapna az EU az olcsó kínai online e-kereskedőkre

Brüsszel az uniós pénzügyminiszterek csütörtöki tanácskozásán sürgeti, hogy már 2026 első negyedévétől vezessék be az EU-szerte egységes kezelési díjat a Shein, Temu és Alibaba platformokon rendelt kis csomagokra – több mint két évvel korábban, mint ahogy eredetileg tervezték.

A lépéssel az Európai Bizottság a milliárdos nagyságrendű kínai import visszaszorítását és a hazai kiskereskedők védelmét célozza.„Ez kulcsfontosságú lépés az EU versenyképességének erősítéséhez a gyorsan változó kereskedelmi valóságban” – írta Maroš Šefčovič kereskedelmi biztos a minisztereknek küldött, a Financial Times birtokába került levelében. Hozzátette: a döntés „erős jelzés lenne, hogy Európa komolyan gondolja a méltányos verseny biztosítását”.

A Bizottság májusi javaslata még 2028 közepétől szüntette volna meg a 150 eurós vámmentességi küszöböt, és vezetett volna be csomagonként 2 eurós díjat. Tavaly az európai fogyasztók által vásárolt 4,6 milliárd csomag több mint 80 százalékát kínai eladók szállították. „Ez az idővonal összeegyeztethetetlen a helyzet sürgősségével” – hangsúlyozta Šefčovič. „Nehéz lesz megmagyarázni az európai vállalkozásoknak és polgároknak, miért nem tud az EU gyorsabban cselekedni.”

A gyorsítás hátterében a versenytorzító kínai gyakorlatok miatti keményedő uniós álláspont áll, amely tíz nappal a G20-csúcs előtt erősíti az EU tárgyalási pozícióját Hszi Csin-pinggel szemben. Az uniós fővárosoknak most meg kell állapodniuk az új határidőről és a fix vámkezelési díj mértékéről – egyes országok, például Románia, már akár 5 eurós nemzeti díjat is bevezettek, ami siettette a brüsszeli döntést.

„Ez nem technikai kérdés, hanem Európa gazdasági érdekeinek védelméről szól” – zárta levelét a biztos. „A modern, versenyképes Európának képesnek kell lennie határainak jobb védelmére és a méltányos verseny fenntartására.” (via Financial Times)