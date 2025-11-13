Rubio közölte, egy évre kapott mentességet Magyarország az orosz olajra és gázra

Magyarország egy évre kapott mentességet az orosz olaj- és gázimporttal kapcsolatban az amerikai szankciók alól - tette egyértelművé Marco Rubio külügyminiszter egy sajtótájékoztatón.

Rubiót a tájékoztató legvégén kérdezte erről egy újságíró. Rubio arról beszélt, azért van az egy éves halasztás, mert a magyar gazdaságot nagyon drámaian érintené az azonnali leválás. Az orosz exportnak ez csak egy kis része, viszont Magyarország szinte csak onnan vásárol, így mélyen destabilizálná az országot, ha elveszítené a hozzáférését ezekhez az energiaforrásokhoz.

Fotó: MANDEL NGAN/AFP

Noha a múlt pénteki tárgyalások után fehér házi források ugyanígy egy éves haladékról beszéltek, a kormány ennek az ellenkezőjét kommunikálta. Gulyás Gergely miniszter még a csütörtöki kormányinfót is azzal kezdte, Magyarország teljes és időkorlát nélküli mentességet kapott a szankciók alól a Barátság és a Török áramlat kőolajvezeték esetében. Ha életbe lépnének a szankciók, akkor az energiahordozók ára 2-3-szorosára nőne itthon.

A Telex rákérdezett Rubio bejelentésére, mire Gulyás Gergely azt mondta, az amerikai külügyből ilyen-olyan megnyilatkozások jönnek, de a megállapodás egyértelmű és világos volt, Magyarország időkorlát nélkül kapja meg a mentességet. Rubio érvelése helyes, ezek a problémák egy év múlva ugyanúgy fenn fognak állni.

Gulyás szerint a tárgyalásokon egyértelmű volt, hogy időkorlát nélküli megállapodásról van szó.

