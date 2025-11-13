Székletmaradványokkal terjedő vírust azonosítottak a tömeges óvodai ételmérgezés egyik áldozatánál

Illusztráció Fotó: Lakatos Péter/MTI/MTVA

Calicivírust és Staphylococcus baktériumot is kimutatott a hatósági vizsgálat az egyik beteg gyereknél, aki a múlt heti tömeges ételmérgezés következtében került kórházba – tudta meg a Magyar Hang. A lapnak egy fertőzött kislány édesapja juttatta el a laboreredményeket.

Azt írják, előbb egy magánúton készíttetett laboreredmény mutatta ki a calicivírus jelenlétét a mintában, később az NNGYK hivatalos tesztje is megerősítette ezt, ráadásul a gyógyszerészeti központ Staphylococcus aureus baktériumot is azonosított a mintában.

Az azonosított vírus közvetlenül széklettel, székletmaradványokkal történő érintkezéssel terjed, de az átadásához elég, ha egy fertőzött nem mos alaposan kezet, vagy beletüsszent a levegőbe. Ugyanakkor a mosatlan (és fekáliával valamilyen módon érintkező) zöldségek, gyümölcsök is lehetnek a fertőzés forrásai.

A Staphylococcus is előfordulhat ürülékben, de az emberi orrnyálkahártyában is megtelepedik, és cseppfertőzéssel terjed.

A Magyar Hang felhívja a figyelmet arra, hogy a tömeges fertőzés áldozatai közül nem mindenki evett az érintett főzőkonyha ételeiből, míg voltak, akik ettek belőle, mégis tünetmentesek maradtak

– legalábbis ezt nyilatkozta az Inforádiónak Helik Ferenc, a Nébih élelmiszer-biztonságért felelős elnökhelyettese.

November 7-én adott ki először arról közleményt a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, hogy több nevelési és oktatási intézményből előző nap délutántól folyamatosan érkeztek gyermekek a kórházba hasmenéses panaszokkal, valamint kiszáradásos tünetekkel, feltehetően ételmérgezés következtében. A hétvégén aztán még több gyerek került kórházba hasonló tünetekkel.

Súlyos esettel a Heim Pálban nem találkoztak, a legtöbb gyerek infúziót kapott. A gyerekek XIII. kerületi óvodai és iskolai menzákon kapott csütörtöki ebéd után lettek tömegesen rosszul. Az ételt az összes érintett intézménybe ugyanaz a cég, a Diák és Munkahelyi Vendéglátó Kft. szállította.

Az ügyet a hatóságok kiemelt ügyként kezelik. November 13-án a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet közleménye szerint minden olyan gyermek, akit a múlt héten ételmérgezés gyanúja miatt fogadtak az intézményben, felépült és hazatérhetett családjához. A kórház összesen 80 gyermeket látott el.