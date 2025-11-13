Szomorú nap ez a mai: nem vernek több egycentest az Egyesült Államokban

238 év után könnyes búcsút vesz az Egyesült Államok az egycentestől: Az utolsó egycentest szerdán délután verték a philadelphiai pénzverdében, Brandon Beach amerikai pénztárnok felügyelete mellett. Az utolsó nyomott érméket elárverezik, a ténylegesen forgalomba hozott utolsó centeket még júniusban verték.

Donald Trump elnök februárban a közösségi médiában jelentette be, hogy utasította a pénzverdét az egycentes pénzérme gyártásának leállítására, hivatkozva az előállítás költségére: egy cent gyártása ugyanis majdnem négy centbe kerül.

Fotó: MATTHEW HATCHER/Getty Images via AFP

Az egycentes 168 évvel élte túl testvérét, a félcentest. Gyászolja az ötcentes, a tízcentes, a negyeddolláros, valamint a ritkán látott fél- és egydolláros érmék. Bár a cent megszűnik, továbbra is törvényes fizetőeszköz marad. Kivonása a felfelé és lefelé kerekítések miatt különösen a kiskereskedők számára okoz majd problémákat. Egyes kereskedők a legközelebbi öt centre kerekítik majd az árakat – gyakran egy-két centtel felfelé. Mások arra kérik a vásárlókat, hogy fizessenek centtel, hogy segítsenek a készlet pótlásában. Egyes államokban viszont a kereskedők törvényt sérthetnek, ha felfelé vagy lefelé kerekítenek.

Ráadásul az egycentes gyártásának leállításával elérhető megtakarításokat ellensúlyozhatja, hogy több ötcentest kell majd verni, ezek előállítása pedig többe kerül a pénzverdének, mint a centé.

A cent az ország egyik legelső érméje volt: először 1787-ben verték. A széles körben Benjamin Franklinnek tulajdonított első cent, a Fugio-cent formája 1909-ben nyerte el jelenlegi alakját, Abraham Lincoln születésének századik évfordulóján, ekkor vált az első amerikai érmévé, amely elnököt ábrázolt. Ám használata és népszerűsége azóta folyamatosan csökken. A Pénzügyminisztérium szerint ma mintegy 300 milliárd egycentes érme van forgalomban. Ez valamivel kevesebb mint 9 dollárt jelent minden egyes amerikai lakosra. (CNN)