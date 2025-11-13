Trump a szíriai elnöknek: Hány feleséged van? Nálatok sosem tudni

„Hány feleséged van? Egy?”

– szegezte a kérdést Donald Trump az Ovális Irodában a nem is olyan rég még veszélyes terroristaként számon tartott Ahmed as-Sár szíriai elnöknek.

A dzsihadistából lett visszafogott, világi államférfi megnyugtatta az elnököt, hogy neki bizony csak egy felesége van, össze is röhögtek ezen, és két vállcsapkodás között Trump még azt is megjegyezte, hogy „nálatok sosem tudni”.

Az egész jelenet egyébként azzal indult, hogy Trump befújta a szíriai elnököt parfümmel, aztán mondta, hogy van másik parfüm is, de azt már az elnök feleségének szánja:

Az Ahmed as-Sár által vezetett, az ország észak-nyugati részéből kiinduló felkelés alig egy éve döntötte meg Bassár el-Aszad diktátor és családja évtizedes uralmát. Ahmed as-Sár azóta felkelőből az ország elnöke lett, és az Aszad diktatúra utórengései ellenére mostanra sikerült magát megkedveltetnie a nyugati világ valamennyi erőközpontjával.

Az utóbbi egy évben egymás után oldotta fel a Szíria ellen és a személyesen vele szemben bevezetett szankciókat előbb az Európai Unió, majd Egyesült Államok. November 11-i fehér házi látogatása történelmi pillanat volt, a két ország között 2012, a szíriai polgárháború legvéresebb napjai óta szüneteltek a diplomáciai kapcsolatok, ráadásul Ahmed as-Sár beleegyezett abba, hogy az ország beszálljon Amerika oldalán az ISIS terrorszervezet elleni harcba.