Trump egyre kellemetlenebb helyzetbe sodródik az Epstein-ügyben

Szerdán képviselőházi demokraták húszezer oldalnyi e-mailt hoztak nyilvánosságra a Jeffrey Epstein-ügyben, több levelezés is arra utal, hogy Trump többet tudott az elítélt szexuális ragadozó visszaéléseiről, mint amennyit elismert.

Nemcsak az amerikai elnök, de az oroszok és a korábbi András herceg is feltűnik a friss dokumentumokban.

Trump szerint a demokraták az „Epstein-hoaxot” használják arra, hogy eltereljék a figyelmet a saját hibáikról, a Fehér Ház szóvivője szerint „ezek az e-mailek semmit sem bizonyítanak, csak azt, hogy Trump elnök nem tett semmi rosszat.”

Ennek ellenére ismét fellángolhat a vita arról, hogyan kezelte a Trump-kormányzat az ügyet, és a kampányígéretekkel ellentétben miért söpörték azt le.

„A legutóbbi e-mailek komoly kérdéseket vetnek fel arról, hogy mit próbál eltitkolni a Fehér Ház, és milyen természetű volt Epstein és az elnök kapcsolata” – írta közleményében Robert Garcia kaliforniai demokrata képviselő, a felügyeleti bizottság rangidős demokrata tagja a több mint 20 ezer oldalnyi levelezésről, amit szerdán hoztak nyilvánosságra. Donald Trump is szerepel e-mailekben, az egyikben

Epstein egyenesen azt állította, hogy Trump „tudott a lányokról”, akikről később a nyomozók megállapították, hogy kiskorúak voltak. Egy másikban pedig arról elmélkedett, miként kezelje a sajtó kérdéseit a kapcsolatukról, miközben Trump országos politikai figurává vált.

A 2008-ban elítélt Epstein az üzleti és politikai világ legmagasabb köreiben mozgott, ügyfeleinek fiatalkorú lányokat szállított, szexpartikat szervezett évtizedeken át. Halálát a hivatalos orvosszakértők öngyilkosságnak minősítették. Bizalmasa és munkatársa, Ghislaine Maxwell jelenleg 20 éves börtönbüntetését tölti, mert tizenéves lányokat csábított Jeffrey Epstein körébe, ahol szexuálisan visszaéltek velük. Tavaly a Maxwell ügyében keletkezett bírósági iratokat nyilvánosságra is hoztak, ezekben Trump, Bill Clinton és András herceg is szerepelt, de az elnököt nem vádolják semmivel. Trump és Epstein kapcsolata 1980-as évekre nyúlik vissza, több közös társasági eseményen is részt vettek Palm Beachen és New Yorkban. Kapcsolatuk a 2000-es évek közepén romlott meg, egy ingatlanügyleten vesztek össze.

Az Epstein 50. születésnapjára készült albumban található ez a fénykép, mellette van egy kézzel írt szöveg is, mely szerint Epstein 22 500 dollárért „eladott” egy nőt Trumpnak. Fotó: Oversight Dems

A kétségkívül létező kapcsolat azután került még jobban a középpontba, hogy a Wall Street Journal lehozottt egy cikket, miszerint Jeffrey Epsteinnek egy albumnyi pikáns üzenetet küldtek a barátai az 50. születésnapjára, és az egyik levél Trumptól érkezett, aki írógéppel írt pár sort, rárajzolta a lapra egy meztelen nő körvonalait, majd aláírta az egészet a rajzolt nő szeméremdombjánál. A szöveg pedig így szólt: „Boldog születésnapot - és legyen minden nap egy újabb csodálatos titok”. Trump a cikk miatt becsületsértési-rágalmazási pert indított a Wall Street Journal (WSJ) kiadója és érintett újságírói ellen.

„Természetesen tudott a lányokról”

A szerdán közzétett három külön levelezés évekkel azután született, hogy Trump és Epstein az ezredforduló környékén összeveszett, írja a New York Times. Az egyik levelet Maxwell kapta, a másik kettőt Michael Wolff író, aki könyvet is írt később Trumpról. 2011 áprilisában Epstein ezt írta Maxwellnek:

„Azt akarom, hogy megértsd, az a kutya, amelyik nem ugatott, Trump.”