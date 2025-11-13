Túlsúlyos? Szívbeteg? Nemigen kap vízumot az amerikai külképviseletektől

Hulk Hogan lengeti az amerikai zászlót Donald Trump nagygyűlésén New Yorkban 2024. október 27-én. Fotó: Angela Weiss/AFP

A Trump-kormányzat arra utasította az amerikai vízumkérelmeket elbíráló követségeket, hogy kiadáskor vegyék figyelembe, hogy a kérvényező túlsúlyos-e, vagy van más krónikus egészségügyi baja, például szívbeteg, rákos, cukorbeteg.

Erre a külügyminiszter, Marco Rubio utasította az Egyesült Államok nagykövetségeit és konzulátusait november 6-án. A Washington Post megszerezte a távirat szövegét.

Fertőző betegségekre eddig is szűrtek a vízumokat kiadó illetékesek, de a mostani felhatalmazás újabb eszközöket ad a kezükbe, hogy visszautasíthassák a jelentkezőket.

„Figyelembe kell venni a kérelmező egészségi állapotát – áll a külügyminisztérium táviratában. – Bizonyos egészségügyi állapotok – többek között, de nem kizárólagosan a szív- és érrendszeri betegségek, légzőszervi betegségek, rákos megbetegedések, cukorbetegség, anyagcsere-betegségek, neurológiai betegségek, mentális problémák – több százezer dollár értékű kezelést igényelhetnek.”

A távirat azt is javasolja, hogy a konzulátusok a vízum megadásakor vegyék figyelembe az elhízást, mert az alvási apnoét, magas vérnyomást és klinikai depressziót okozhat.

A Washington Post forrásai szerint az utasítás a külügyminisztérium politikai vezetésétől jött, az ilyenkor szokásos felülvizsgálati folyamatokat megkerülve.

A távirat arra utasítja az illetékeseket, vizsgálják meg, hogy a kérelmező túllépte-e a nyugdíjkorhatárt, hány embert tart el, ezek gyermekek vagy idős szülők, és hogy vannak-e „különleges szükségleteik” vagy bármilyen fogyatékosságuk.

Anna Kelly, a Fehér Ház szóvivője azt mondta, a külügyminisztériumnak joga van elutasítani azokat a kérelmezőket, akik „pénzügyi terhet jelentenek az adófizetők számára, például azokat, akik állami finanszírozású egészségügyi ellátást igényelnek az Egyesült Államokban”, és „Trump elnök kormánya végre teljes mértékben érvényesíti ezt a jogot”.

Hozzátette: „Lehet, hogy alacsony rangú bürokraták irányították Joe Biden kormányát, de Trump elnök alatt a direktívák a legfelső szintről érkeznek – nem pedig a The Washington Postnak panaszkodó, nyafogós mélyállami szereplőktől”.

Az útmutató arra kéri a vízumokat kibocsátó tisztviselőket, hogy mérjék fel, mennyibe kerülhet az Egyesült Államoknak a kérelmező egészségügyi ellátása.

„Rendelkezik-e a kérelmező megfelelő pénzügyi forrásokkal ahhoz, hogy fedezze egy ilyen ellátás költségeit várható élettartama alatt anélkül, hogy állami pénzügyi támogatásra vagy hosszú távú, állami költségeken történő intézményi elhelyezésre lenne szüksége?” – áll a táviratban.

A külügyminisztérium új irányelve mind az ideiglenes vízummal rendelkező (például H-1B vízum), mind a munkavállalás miatt vagy családi okokból az Egyesült Államokba állandó tartózkodási engedélyt kérő bevándorlókra vonatkozik.