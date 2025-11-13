Vége a leghosszabb amerikai kormányzati leállásnak

Donald Trump amerikai elnök aláírta a költségvetési törvényjavaslatot, így vége az amerikai történelem leghosszabb kormányzati leállásának.

A javaslatot a Képviselőház szerda este 222-209 arányban megszavazta, a Szenátuson hétfőn ment át szűk többséggel.

Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

Trump az Ovális Irodában arról beszélt, a kormány most „folytatja a normális működését”, miután „az emberek nagyon megszenvedték” a 43 napos leállást.

Október óta számos kormányzati szolgáltatás szünetel, és körülbelül 1,4 millió szövetségi alkalmazott fizetés nélküli szabadságon van, vagy fizetés nélkül dolgozik. Az élelmiszersegélyek helyzete bizonytalan, a légiközlekedésben is zavart okozott a leállás.

A kormányzati szolgáltatások várhatóan a következő napokban indulnak újra, a légközlekedésben a közelgő hálaadás (november 27.) előtt javulhat a helyzet.

A légiforgalom csökkentése a kongresszusi képviselőket és érintette, akik a szavazásra próbáltak eljutni. Derrick Van Orden wisconsini republikánus képviselő például 1609 km-t motorozott, hogy szavazhasson.

A törvényjavaslat csak január 30-ig biztosít finanszírozást a kormány működéséhez, amikor is a törvényhozóknak újra dönteniük kell erről.

Mielőtt aláírta a törvényt, Trump többször is a Demokrata Pártot okolta a leállásért. „Puszta politikai okokból tették” – mondta.

„Amikor közelednek a félidős választások és más dolgok, ne felejtsék el, mit tettek az országunkkal” – tette hozzá.

A kisebbségben lévő demokraták azért blokkolták a költségvetést, mert az akarták elérni, hogy az alacsony jövedelmű amerikaiak egészségbiztosítási támogatását hosszabbítsák meg, ami év végén lejár. Végül 8 demokrata átállt, így átment a költségvetés. Cserébe decemberben szavazhatnak az egészségügyi támogatásokról. Az átállás felháborodást váltott ki a Demokrata Pártban. (BBC)