Zelenszkij arra kéri az európai országokat, egyezzenek meg a befagyasztott orosz vagyon felhasználásáról

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arra kérte az Európai Uniót, hogy küzdje le belső vitáit az orosz befagyasztott vagyon felhasználásáról, mert – mint mondta – az új pénzügyi támogatás létfontosságú ahhoz, hogy a háború sújtotta ukrán gazdaság fenn tudjon maradni a Moszkvával szembeni harcban. „Remélem, Isten segítségével megkapjuk ezt a döntést” – mondta Zelenszkij a Bloombergnek adott interjúban. „Ha nem, akkor alternatívát kell találnunk, ez a túlélésünk kérdése. Ezért van óriási szükségünk rá. És számítok a partnereinkre.”

Az EU decemberre halasztotta a döntést arról, hogy a befagyasztott orosz állami vagyont (vagy annak legalább egy részét) felhasználja-e kölcsönök biztosítására Ukrajnának, amelynek jövő év elejére új külső finanszírozásra lesz szüksége. Mivel az amerikai támogatás Trump elnöksége alatt finoman szólva is kiszámíthatatlanabb, mint korábban, az európai kormányok azt ígérték, hogy fokozzák a segítséget, hogy Ukrajna szembe tudjon nézni az orosz fenyegetéssel. A tagállamok végül múlt hónapban nem tudták feloldani (a szokásos magyar tiltakozás mellett) Belgium ellenállását. Belgium kezeli a legtöbb befagyasztott orosz vagyont, és erős garanciákat követel arra, hogy ne hárulhasson rá jogi felelősség a későbbiekben. De Robert Fico szlovák miniszterelnök is kijelentette, hogy nem támogat semmilyen tervet az orosz vagyon felhasználására, ha azt katonai célokra költenék Ukrajnában.

Zelenszkij szerint Oroszországnak kell fizetnie ezért a háborúért, és a befagyasztott vagyonból származó pénzből Ukrajna új légvédelmi rendszereket vásárolhatna az Egyesült Államoktól és Európától, valamint a dróngyártását is finanszírozná, hogy csapást mérjen orosz célpontokra.

Az interjúban Zelenszkij azt is felvetette, hogy Donald Trump jó példát mutathatna az európai vezetőknek azzal, ha az Egyesült Államokban befagyasztott orosz vagyon egy részét is felhasználná. Trump több mint 5 milliárdnyi vagyont kezel, „talán úgy dönt, hogy ebből költ valamennyit – ez segítene” – mondta Zelenszkij, arra hivatkozva, hogy korábban az amerikai lépések, például az energiaszankciók is ösztönözték Európát arra, hogy „erőteljes döntéseket hozzon”.

Az ukrán elnök arról is beszélt, hogy Ukrajna az Egyesült Államokkal közösen már megkezdte az elfogó drónok gyártását.

Pokrovszki kivonulás?

Zelenszkij elismerte, hogy nagyon nehéz a helyzet a kelet-donyecki Pokrovszk városánál, ahol az orosz erők hónapok óta tartó intenzív harc után lassan el fogják foglalni a várost. Hangsúlyozta, hogy bármilyen döntés az ukrán csapatok esetleges visszavonásáról a helyszínen lévő katonai parancsnokok kezében van. „Senkit sem kényszerítünk arra, hogy romokért haljon meg” – mondta. „Támogatni fogom a katonáinkat, különösen azokat a parancsnokokat, akik ott vannak, és látják, hogyan lehet kézben tartani a helyzetet. Ha pedig túl nagy az ár – számunkra a legfontosabbak a katonáink.”

A háború vége kapcsán így fogalmazott: „Nem hagyhatjuk el Kelet-Ukrajnát. Ezt senki sem értené meg, az emberek sem értenék meg” – tette hozzá. „És a legfontosabb, hogy senki sem garantálja, hogy ha elfoglalnak egy várost vagy települést, akkor nem mennek tovább. Nincs, ami visszatartaná őket.” (Bloomberg)