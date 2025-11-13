Zelenszkij szankciókat vetett ki a korrupciós botrányban nyakig benne levő korábbi üzlettársára

Volodimir Zelenszkij jóváhagyta az Ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács döntését, amely szankciókat vet ki Timur Mindics és Alekszandr Cukerman üzletemberekre, akik érintettek az Enerhoatomnál zajló korrupciós nyomozásban. (Erről korábban itt írtunk, és itt beszéltünk bővebben.) A szankciók három évre szólnak – jóllehet, általában tízéves időtartamot szoktak alkalmazni –, bizonyos korlátozások azonban határozatlan ideig érvényben maradnak.

Fotó: LEONARDO MUNOZ/AFP

November 10-én az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) nyomozói házkutatást tartottak Timur Mindics otthonában. Mindics a Kvartal 95 stúdió társtulajdonosa és régóta Zelenszkij közeli ismerőse. Nem sokkal később a NABU bejelentette, hogy nagyszabású sikkasztási rendszert tárt fel az Enerhoatomnál, amely Ukrajna atomerőműveit üzemelteti. A rendszer a beszerzések után fizetett visszaosztásokon keresztül működött, több százmillió dollár vándorolt olyan zsebekbe, ahova nem kellett volna. A korrupcióellenes hatóságok szerint Mindics volt a csalássorozat megalkotója és egyik fő haszonélvezője, Cukerman pedig a rendszer aktív résztvevője volt.

Házkutatást tartottak Herman Haluscsenko igazságügyi miniszternél is, aki 2025 júliusáig energiaügyi miniszter volt. Haluscsenkót ezt követően felmentették tisztségéből, majd le is mondott. Ukrajna jelenlegi energiaügyi minisztere, Szvitlana Grincsuk szintén benyújtotta lemondását. (Meduza)