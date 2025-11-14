80 embert deportálhat Ukrajnába a Trump-adminisztráció, olyanokat is, akik soha nem éltek az országban

A Trump-adminisztráció arra készül, hogy több tucatnyi embert deportál Ukrajnába, ahol a katonaköteles férfiakat azonnal besorozhatják, írja a Washington Post.

A lap szerint Olha Sztefanisina washingtoni ukrán nagykövet nagyjából 80 személyről tud, akik már megkapták a kitoloncolásukról szóló végzést, miután összeütközésbe kerültek az amerikai törvényekkel. Tudomása szerint a hatóságok az érintettek Ukrajnába szállításán dolgoznak. Elképzelhető, hogy többeket már hétfőn Lengyelországba visznek légi úton, hogy ott átadják őket az ukrán hatóságoknak.

A Washington Postnak egy magas rangú ukrán tisztségviselő Volodimir Zelenszkij elnök környezetéből név nélkül azt mondta, „az amerikaiak annyi embert deportálnak, amennyit csak akarnak, megtaláljuk a módját, hogy hogyan tehetik hasznossá magukat”. A lap ezt nyilvánvaló utalásként értelmezte arra, hogy az ukrán fegyveres erőknek nagy szükségük van katonákra.

Ukrán katonák a nemzeti katonai temetőben Kijevben, 2025. október 30-án Fotó: GENYA SAVILOV/AFP

A történetet bonyolítja, hogy az érintettek között vannak, akik soha nem éltek a független Ukrajnában, sőt ukrán állampolgárságuk sem volt. A lap több ilyen példát hoz. A rablás és más bűncselekmények miatt az Egyesült Államokban több mint egy évtizedet rácsok mögött töltő Roman Szurovcev 1991-ben, 4 évesen érkezett az országba. 2014-ben egyszer már elrendelték a deportálását, akkor azonban sem az ukránok, sem az oroszok nem voltak hajlandók fogadni őt. Azóta házasságot kötött egy amerikai állampolgárral, két gyereke van, újabb bűncselekményeket nem követett el.

Hasonló a sztorija Andrej Berniknek, akit gondatlanságból elkövetett emberölésért ítéltek el. Ő 1990-ben, 13 évesen zsidó menekültként érkezett az USA-ba a Szovjetunióból, és bár később kérvényezte az ukrán állampolgárságot, azt soha nem kapta meg.