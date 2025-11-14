A hidegpárnának befellegzett, de attól még egyáltalán nem biztos, hogy minden csodálatos lesz

Elkezdett zsugorodni a köd, a délnyugati, déli tájakon kisütött a nap, megugrott a hőmérséklet, írta péntek délután az Időkép. Az előrejelzés szerint a néhány napja tartó hidegpárnás helyzet szűnni látszik, ugyanis hétfőre egy hullámzó front ér el minket. Előterében a szél hétvégén több helyen feltámad, ami segít oszlatni a ködöt. Szombaton az ország déli felén, harmadán támad fel a nyugatias szél, ami délnyugaton néhol erős lehet.

Vasárnap már nagyobb területet érinthet a ködoszlató szeles idő, a naposabb déli megyékben 20 fok közelébe melegszik a levegő.

Az északi, főként északkeleti tájakon viszont még makacsul tartja magát a ködös, borongós idő. Vasárnap itt kisebb eső, zápor kialakulhat.

Hétfőre megérkezik a front északnyugat felől esővel, záporokkal, sőt helyenként zivatarokkal. Jelentősebb mennyiség érkezhet, helyenként akár 10-15 mm eső eshet.

Az ország nagy részén a front előtt még enyhe idő várható, 12-17 fokos maximumokkal. Pár fokkal hidegebb északnyugaton és északon lehet, melegebb a déli tájakon. Keddre visszaesik a hőmérséklet, 5-11 fok lesz.