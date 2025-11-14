A sok nyilatkozattal csak egyre nő a köd Orbánék amerikai megállapodásai körül

Lassan egy hét is eltelik már, hogy Orbán Viktor rendkívül népes delegációjával együtt Washingtonban járt, hogy onnan két bombasztikus megállapodással térjen haza. Legalábbis saját kommunikációja alapján bombasztikus, amerikai részről ugyanis a kormányzati oldalakon egyelőre nincs nyilvános nyoma sem az orosz energiahordozókra kapott korlátlan szankciómentességnek, sem pedig a pénzügyi védőpajzsnak.
Ahogy konkrétumok és részletek sincsenek a mai napig, úgy egyáltalán nem kerek a történet sem. Csak a homályos és az olykor csavaros, olykor inkonzisztens kormányzati nyilatkozatok vannak. Így pedig egyelőre egyik eredmény sem tűnik jelenleg többnek Donald Trump szívélyes ígéreténél.
Orbán Viktor egyébként határozott céllal érkezett Washingtonba a „kegyencjárattal”. Talán a legfontosabb az volt neki, hogy továbbra is el tudjon lavírozni Kelet és Nyugat, Oroszország és Amerika között, és ne szenvedjen csorbát egyik kapcsolata sem. A magyar kormány ugyanis földrajzi adottságaira hivatkozva a mai napig nem csökkentette függőségét az orosz energiától, sőt még növelte is azt azóta, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát. Donald Trump azonban a „béke hírnökeként” azon dolgozik, hogy véget érjen ez a háború, és mivel eddig egyeztetésekkel nem igazán ment semmire, bevetette a szankciókat (az orosz energiaipari vállalatoktól vásárlókat bünteti), amelyek viszont már Magyarországot is érintenék. A találkozó tétje Magyarország szempontjából az volt, sikerül-e mentességet elérni, amit nyilván Trump nem adna meg pusztán Orbán Viktor ábrándos mosolya és két szép szeme miatt. Komoly és nagyon drága ajánlattal érkezett a Fehér Házba a miniszterelnök.
Amerikai részről a találkozóval kapcsolatban sincs nagy felhajtás. Miközben Orbánék óriási barátságról és szövetségről beszélnek, sőt a Harcosok Klubja chatcsatornán Orbán nem szerénykedve azt írta, „történelmet írtunk”, Trumpék ezt az egészet nem érezték akkora nagy truvájnak. Hiába egy klubba, a „békepártiak hálózatához” tartoznak, a Fehér Ház oldalán még egy egyszerű, tényszerű, felsorolásos formájú írásos beszámolót sem ért a találkozó. Csupán néhány fotót és egy rövid videót.
Orbán nem említette, hogy az orosz gáz és olaj vásárlásra csak átmeneti felmentést adott Trump.
De úgy is mondhatjuk, hogy Amerika átveri rajtunk az atomterveit a nukleáris fűtőelemekről és kis moduláris reaktorokról szóló megállapodással. A magyar kormány a paksi szankció feloldását, az „összeoroszozott” magyar atom nyugat-kompatibilissé tételét remélheti a washingtoni csúcstól, de Trumpnak sem csak a pénzről szól a dolog.
Az Egyesült Államokat bevonják Paks 2-be.
Mi van az oroszokkal? Miért van állandóan terítéken a hatalmi rendszer átalakítása, például elnöki rendszerré? Mit gondol Matolcsyról az MNB-botrány árnyékában? Miért látják máshogy Varga Judit hibáját Lázár Jánossal? Ilyenekről is beszélt, még ha nem is feltétlen teljesen kitárulkozva a kormányfő. Magyar Péterről viszont nem akart.
A kormány ennek ellenére továbbra is azt kommunikálja, időkorlát nélküli mentességről van szó.
Az EU-val és a spekulánsokkal szemben is védene – lebegtette meg a miniszterelnök. Lehet, hogy olyan választási segítséget kap, mint Milei argentin elnök. Magyar szerint Trump lett Orbán IMF-je. Szijjártó közben arról beszélt, hogy korlátlan időre kapunk mentességet az orosz olaj vásárlóira kirótt amerikai szankciók alól.
Orbán valószínűleg egy „IMF-light” típusú hitelről állapodott meg Washingtonban, de a csomag körül rengeteg a kérdőjel, kezdve onnan, hogy mit is írtak alá, aláírtak-e bármit is. Ha igen, védőpajzsként tényleg jól működhet, de ha nem, beüthet a TACO-hatás.
A nemzetgazdasági miniszter a nagyobb hiányról és a bankadó emeléséről beszélt, ezt pedig nem hagyták szó nélkül a piacok.
Minden gazdasági mutató rosszabb lesz a vártnál, viszont a pénzszórás nem marad el, sőt. A deficit 5000 milliárd forint fölé nő, az államadósság évekig nem csökken. Az idei gazdasági növekedésre még kisebb számot mondott Nagy Márton, aki adóemelést is bejelentett.