Az amerikai védelmi miniszter bejelentette a Déli Lándzsa műveletet a „narkoterroristák” ellen

Pete Hegseth, amerikai védelmi miniszter csütörtökön este jelentette be, hogy elindítják a „Déli Lándzsa” elnevezésű új hadműveletet, amelynek célja a nyugati féltekén a „narkoterroristák” elfojtása. A missziót a Southern Spear munkacsoportja és az Egyesült Államok déli parancsnoksága vezeti, hogy „megvédjék a hazát, eltávolítsák a kábítószer-terroristákat a féltekénkről, és mentesítsék hazánkat a népünket ölő drogoktól”.

„A nyugati félteke Amerika szomszédsága – és mi meg fogjuk védeni” – írta már a közösségi médiában.

Fotó: ANNA MONEYMAKER/Getty Images via AFP

A bejelentés azután érkezett, hogy Hegseth és Dan Caine, a Vezérkari Főnökök Egyesített Bizottságának elnöke magas rang katonai tisztviselők társaságában tájékoztatták Trumpot a régi katonai lehetőségeiről, beleértve a Venezuela elleni esetleges szárazföldi csapást is, írja a The Hill.

Az amerikai hadsereg hétfőn hajtotta végre a 20. halálos csapását egy állítólagos kábítószer-kereskedő hajó ellen. A csapásban négy „narkoterrorista” vesztette életét a Karib-tengeren – mondta el egy névtelenséget kérő Pentagon-tisztviselő a lapnak.

Az amerikai hadsereg már legalább 80 embert ölt meg a kábítószer-ellenes tevékenysége során szeptember eleje óta. A csapásokra a Karib-térségben és a Csendes-óceán keleti részén került sor, melyek célja a kormányzat szerint az illegális kábítószerek Egyesült Államokba irányuló áramlásának megfékezése.