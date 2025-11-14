Berúgott a vasutas, órákon át nem jártak a vonatok a Budapest–Vác–Szob vonalon

Az év posztját tette közzé pénteken este Hegyi Zsolt MÁV-vezérigazgató. Betűről betűre ezt: „Zéró tolerancia! A gödi vonalon leállt a vasúti közlekedés a forgalmi szolgálattevő állítólagos rosszulléte miatt. Azóta kiderült, hogy a rosszullétet sajnos súlyos fokú ittasság okozta. Értesítettük a hatóságokat, a rendőrség foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés vádjával állította elő az érintett vasutast, akit utasításomra azonnali hatállyal felfüggesztettünk az állásából. Nagy erőkkel dolgozunk a forgalmi rend mielőbbi helyreállításán, a késést szenvedő utasok továbbszállításán. A MÁV-nál az ilyen esetekkel szemben zéró tolerancia van érvényben: aki mások biztonságáért felel, annak minden értelemben józanul kell viselkednie. Elfogadhatatlan, ami történt. Minden utasunktól elnézést kérek!”

Eredetileg ez a közlemény jelent meg a MÁV honlapján kora délután: „A Budapest–Vác–Szob vonalon hosszabb menetidőkre, esetenként kimaradó vagy rövidebb útvonalon közlekedő vonatokra kell számítani, mert Gödön – várhatóan 16 óráig – nem közlekedhetnek a vonatok, mert a forgalmi szolgálattevő rosszul lett. A leváltására másik munkatárs érkezik 16 órakor.”

Amit később így frissítettek: „16 órakor megindult a vonatközlekedés, ismét közlekednek járataink az érintett szakaszon. Fokozatosan csökkennek a késések. A menetrend péntek kora este állhat helyre a váci vonalon.”

Ezzel együtt tucatnyi vonat indulását-érkezését kellett módosítani, illetve több helyen pótlóbuszokat kellett bevetni.

A történtekről és a rosszullétről elsőként beszámoló Telex korábban többek között ezt is írta: „A Prága felől érkező nemzetközi vonat Göd előtt várakozik addig, amíg át nem tud majd haladni az állomáson Budapest felé. Több vonat el sem indul Budapestről Vác és Szob irányába.”

