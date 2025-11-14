Cenzúrázott beszédet mondhatott csak el Lengyel Tamás a TEDx rendezvényén

„Tegnap a TEDx Liberty Bridge Women színpadán nem mondhattam ki, hogy »Gyurcsány színésze«, »brüsszelita színház«, nem említhettem meg Vidnyánszky Attilát, de még Orbán Viktor nevét sem” – írja Facebook-oldalán Lengyel Tamás.

A színész azt írja, még szeptemberben kérték fel, hogy tartson egy előadást a Loupe társulat társadalomformáló szerepéről. „Előre jeleztem, hogy a független színházi szcénáról nem lehet beszélni a jelenlegi struktúra érintése nélkül, vagyis ha fellépek, a beszéd éles és rendszerkritikus lesz. Miután elkészült a szöveg, egy kis vita után végül abban maradtunk: a véleményszabadságnál nincs fontosabb, mondjam el úgy, ahogy gondolom” – idézte fel Lengyel az előzményeket. Aztán a fellépés előtt 12, majd 4 órával is kapott egy-egy üzenetet, amiben a szervezők arra kérték: a TED szabályainak megfelelően politikai utalások nélkül tartsa meg beszédét, vagy egyáltalán ne lépjen színpadra.

Fotó: Németh Dániel/444

A TEDx Liberty Bridge Women vezetői (Losonczi Évi, Losonczi Léna és Mészégető Marcsi) Lengyel bejegyzésére reagáló közleményükben azt írják: „Tamás sajnos nem vett részt a felkészítési folyamatban (határidők betartása, felkészítő coach-csal való együttműködés, hivatalos előadói nyilatkozat aláírása) – ebben mi is hibáztunk –, és emiatt is születhetett egy olyan beszéd, ami részben a szabályok ellen megy”. Az esemény ugyanis a TED-től kapott licenc alapján működik, amelynek a világ minden pontján érvényes szabályai között szerepel, hogy „az előadók nem támadhatnak és nem is szólalhatnak fel politikai pártok, pártprogramok vagy politikai vezetők mellett vagy ellen előadásukban”.

Lengyel Tamás így is elment a helyszínre, hogy személyesen találkozzon a szervezőkkel, akik végül engedték hogy felmenjen a színpadra, de ne mondja ki a kifogásolt részeket. A szervezők erről azt mondták a 444-nek, próbáltak a helyszínen egyeztetni Lengyel Tamással, hogy a TED szabályainak meg nem felelő részeket vegye ki a beszédéből, de a színész erre nem volt hajlandó. Azzal érveltek, hogy ha eredeti formájában mondja el a beszédét, akkor „az egész szervezetet veszélybe sodorja, mert elvehetik a licensz engedélyünket, és a szponzorainkat is kellemetlen helyzetbe hozzuk, mert azzal a feltétellel vállalták a támogatást, hogy ez egy direkt politikától mentes esemény”.

A színpadon végül Lengyel a politikusok neve nélkül mondta el beszédét, „a nevek helyett azt mondta »itt ezt nem szabad elmondani«, de mindenki tudta mikor kire gondol”. A szervezők azt is elmondták, hogy a TED nem fogja jóváhagyni, így nem rakhatják fel Lengyel beszédét az internetre semmilyen formában, az eseményen elhangzott többi előadás viszont elérhető lesz online. Azt is hozzátették, a TED szabályai minden országban érvényesek, a politikamentesség „nem egy önkényes döntés, nem Tamással vagy az üggyel van gond. És itt hibáztunk mi. Adott politikai szituációban, amikor a közhangulat ilyen, nem szabadott volna kockáztatnunk azzal, hogy Tamást felkérjük.”

Lengyel saját oldalán elérhetővé tette beszéde teljes szövegét, eredeti formájában.