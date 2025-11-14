Cseh Katalin nem adja vissza a mandátumát a Momentumnak, a Humanisták miniszterelnök-jelöltje pedig nem más, mint Magyar Péter

Azért indítanak új politikai pártot, mert úgy érzik, van rá társadalmi igény – erről beszélt a Partizánnak adott interjúban a Telex szemléje szerint Barabás Richárd és Cseh Katalin. A Párbeszéd társelnöke és a Momentum országgyűlési képviselője szerdán jelentette be, hogy Humanisták néven új politikai mozgalomba kezdenek.

Barabás most Gulyás Mártonnak azt mondta, a budapesti Pride-on lett neki világos, hogy van ilyen társadalmi igény, ugyanis azt látta, hogy utcára vonult 350 ezer ember, akiket úgymond senki nem képvisel az országos politikában. Azt mondta, érti, hogy miért nem álltak ki a Pride mellett a tiszások, de nagyon fájt neki.

A humanisták állításuk szerint támogatják a rendszerváltást, a miniszterelnök-jelöltjük is Magyar Péter, de ki akarják egészíteni a Tisza pártot azokon a területeken, amiket ők nem képviselnek. Ezért elindulnak a választáson, de csak listán kérik az emberek szavazatát, és arra fogják kérni a támogatókat, hogy egyéniben a Tisza Párt jelöltjeire szavazzanak.

Cseh Katalin azt mondta, nem adja vissza az országgyűlési képviselői mandátumát a Momentumnak, mert továbbra is azokat az értékeket képviseli, amire a választók mandátumot adtak a pártjának. Miután szerdán kiderült, hogy a két politikus mozgalmat indít, a Momentum kizárta Cseh Katalint, és felszólította a mandátuma visszaadására, ezek szerint hiába.

A Párbeszédben ehhez képest kevésbé haragszanak Barabásra. Ő a Partizán-interjúban arról beszélt, hogy nyár óta szervezi az új politikai mozgalmát, de ezt csak múlt pénteken osztotta meg Karácsony Gergely főpolgármesterrel. Örült neki? – kérdezte Gulyás Márton, mire Barabás azt mondta, „Gergő mindennek örül, ami értéket képvisel”. Az is kiderült, hogy szerinte „teljesen természetes”, hogy a Párbeszéd infrastruktúráját használja az új politikai mozgalom szervezéséhez, mert a Párbeszéd nem tudja betölteni azt a szerepet, amit a Humanistáknak be kell.

Az elmúlt napokban többen is arról beszéltek – köztük Magyar Péter és Vitézy Dávid –, hogy az egész mozgalom mögött Karácsony Gergely áll. Magyar és Karácsony a 444 kommentszekciójában ment egymásnak még szerdán, Vitézy és a főpolgármester pénteken bonyolódott vitába emiatt. (via Telex)