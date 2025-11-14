Decembertől a marhafelsál, a bébiétel, az alma és még 11 másik termék is árrésstopos lesz

A magyar kormány a csütörtök este megjelent kormányrendeletével kibővítette az árrésstopos termékek körét, egyben meghosszabbította az árrésstop hatályát. Jelen állás szerint november végén ki kellett volna vezetni az árrésstopot, de az Orbán Viktor által aláírt rendelet 2026. február 28-ig meghosszabbítja annak hatályát. Egyúttal 14 újabb termékre terjeszti ki a rendelkezést. Így december elsejétől árrésstopos termék lesz:

a marha-fehérpecsenye,

a marhafelsál,

a sertés májas és sertésmájkrém,

a félkemény sajt,

a sajtkrém és a kenhető sajt,

az alma,

a körte,

a szilva,

a szőlő,

a fejes káposzta,

a paradicsom,

a vöröshagyma,

a zöldpaprika

és a bébiétel.

Az árrésstop meghosszabbításáról ezúttal is egyeztetés nélkül döntött a kormány, az Országos Kereskedelmi Szövetség szerint az árrésstopot nem kiterjeszteni, hanem kivezetni kellett volna, mert ennek minden feltétele teljesült (elsősorban az 5 százalék alatti élelmiszer-infláció), miközben az árrésstop mindenkinek veszteséget okoz. „Nem megold, hanem átmenetileg elfed egy problémát, nevezetesen a magyar élelmiszer-termelés versenyképességének romlását, és ennek nyomán a beszállítói árak növekedését. Ezt a problémát jórészt a kormány gazdaságpolitikája okozza. Ez olyan döntésekben nyilvánul meg, mint a kiskereskedelmi különadó, ami 27-ről 31,5 százalékra növeli az élelmiszerek jelentős részének az áfáját, a kiterjesztett gyártói felelősségi díjak emelése, vagy a túlhajszolt minimálbér emelés. Ezeket a költségeket a magyar beszállítók csak áremelésekkel tudják kigazdálkodni”, olvasható korábbi közleményükben.