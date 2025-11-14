Egyre rosszabbul öregszik Semjén Zsolt nyilatkozata Hilarion metropolitáról

Semjén Zsolt a múlt heti bizottsági meghallgatásán azt magyarázta, honnan kellene tudnia, hogy volt-e Hilarion metropolitának FSZB-s érintettsége vagy sem, ez a szakszolgálatokra tartozik.

Gulyás Gergely csütörtökön megerősítette, hogy Hilarion átesett a szükséges ellenőrzésen, csakhogy pár órával később Panyi Szabolcs megírta, a metropolita megbukott az átvilágításon, de ezt a kormány figyelmen kívül hagyta.

Panyi szerint Semjén közbenjárására kaphatott gyorsított állampolgárságot Hilarion. A metropolita egykori asszisztense, George Suzuki állítja, Hilarion közeli munkatársa is fennakadt az ellenőrzésen, és Semjén járt el az érdekében.

A minisztérium erről hallgat.

Mielőtt Gulyás Gergely miniszter a kormányinfón az összes bizonyíték ellenére szemrebbenés nélkül letagadta a Kubatov-lista létezését, megkérdeztük, hogy Hilarion metropolita átesett-e a nemzetbiztonsági átvilágításon, mielőtt megkapta a magyar állampolgárságot.

Ez azért érdekes, mert időközben Panyi Szabolcs oknyomozó újságíró nyilvánosságra hozott egy olyan videót, amin Hilarion az FSZB székházának alagsorában lőgyakorlatozik, ami miatt egyértelmű nemzetbiztonsági kockázatnak tűnik.

Gulyás a válaszát azzal kezdte, hogy a magyar állam állampolgárokról nem ad ki adatokat, majd közölte, senki sem kaphat úgy állampolgárságot Magyarországon, hogy ne esne át nemzetbiztonsági átvilágításon. „Ez alóli mentesítésre nincs lehetőség.”

Mikor visszakérdeztünk, hogy nem voltak-e gyanús körülmények például a lőgyakorlat miatt, Gulyás arról kezdett beszélni, hogy a nemzetbiztonsági szolgálatoknál nem sürgetik a vizsgálatokat, a rendes protokoll szerinti nemzetbiztonsági vizsgálatot minden egyes esetben elvégzik az illetékes szolgálatok, amikor valaki állampolgárságot kér és kap.

Megkérdeztük, hogy szerinte jól végezték-e ebben az esetben a munkájukat, mire Gulyás annyit mondott, „az erre adott válaszomat tudom a figyelmébe ajánlani.”

Volt vizsgálat, csak megbukott

Pár órával később viszont Panyi Szabolcs megírta, információi szerint Hilarion annak ellenére kapott magyar állampolgárságot, hogy az FSZB-s kapcsolatai miatt megbukott a nemzetbiztonsági átvilágításon. A nemzetbiztonsági szervek egyértelműen az orosz titkosszolgálathoz kötötték Hilariont, annyi volt a nyitott kérdés, hogy rendes FSZB-tisztként dolgozott, vagy az FSZB titkos együttműködőként szervezte be.

Panyi információi szerint az Alkotmányvédelmi Hivatal 2022-ben azt javasolta a kormánynak, hogy ne adjanak állampolgárságot Hilarionnak, de ezt figyelmen kívül hagyták. Azt Panyi már korábban kiderítette, hogy Semjén közbenjárására kapott Hilarion gyorsított eljárásban magyar állampolgárságot, nem sokkal később az édesanyja is magyar állampolgár lett „családegyesítés” címszó alatt. Panyi szerint szokatlan, hogy ennyire nyíltan figyelmen kívül hagyják a szolgálatok figyelmeztetését.

Semjén erősebben hárított

Semjén Zsolt éves miniszteri meghallgatása előtt már kijött a videó, amin Hilarion az FSZB-s lőtéren gyakorol, így az Igazságügyi Bizottság ellenzéki képviselői szembesítették is a minisztert ezzel, illetve az FSZB-gyanúval.

Semjén jobban hárított, mint Gulyás, ugyanis arról beszélt, ő senkinek nem tud állampolgárságot adni. Azt magyarázta, ilyen esetben a szakterület illetékes államtitkára az érintett kérésére ír egy papírt arról, hogy támogatja vagy nem támogatja az állampolgárság megadását, a végén pedig a köztársasági elnök dönt, indoklási kötelezettség nélkül. A kettő között van a nemzetbiztonsági átvilágítás.

Semjén a bizottsági meghallgatásán azt mondta, bűncselekményt vagy államtitoksértést követne el, hogyha bármit mondana az állampolgárság megadásával, illetve azzal kapcsolatban, hogy volt-e nemzetbiztonsági vagy közbiztonsági szempont.

De eleve nem tartozik és nem is tartozhat rá, hogy valakivel kapcsolatban van-e nemzetbiztonsági kockázat, arra ott vannak a szolgálatok – érvelt Semjén. Állítása szerint az ilyenről ismerete sincs.

„Következésképpen honnan kéne nekem azt tudni, hogy van-e Hilarion metropolitának FSZB-s érintettsége vagy nincs?”

Bár a meghallgatás végén az ellenzékiekre célozva arról beszélt, Hilarionnal kapcsolatban megpróbálják felépíteni ezt az FSZB-történetet.

Semjéntől azt is megkérdezték, igaz-e, hogy Hilarion asszisztensének, George Suzukinak is felajánlott magyar állampolgárságot, de erről sem beszélt, államtitokra hivatkozva. Suzuki japán, így számára tilos a kettős állampolgárság.

Általánosságban viszont elmondta, töretlen gyakorlat, hogy ha egy bevett egyház vezetője nem magyar állampolgár, akkor ő támogatja, hogy az adott egyház vezetője, illetve azok a lelkészek, akik igénylik, megkapják a magyar állampolgárságot.

Így jobban tudnak pályázatok vagy egyéb tekintetben boldogulni – mondta Semjén.

Semjén Zsolt és Hilarion metropolita, miután Semjén átvette a „Dicsőség és becsület” rend II. fokozatát 2022. szeptember 13-án Fotó: Magyar Ortodox Egyházmegye

Nem csak Hilarionnál hunyhattak szemet

A bizottsági meghallgatás után két jött ki a metropolitát szexuális zaklatással megvádoló George Suzuki újabb interjúja a Deník N-en, ahol Suzuki arról beszélt, Hilarion „közeli munkatársa, Vjacseszlav Li – aki egyébként hihetetlenül rövid idő alatt magyar állampolgárságot is szerzett – később a magyar rendőrség látókörébe került az FSZB-vel való együttműködés gyanújával. A magyar titkosszolgálatok kihallgatták. Hilarion pedig a problémát úgy oldotta meg, hogy felhívta Semjén miniszterelnök-helyettest. Ezután a titkosszolgálatok azonnal békén hagyták.”

Suzuki az interjúban arról beszélt, nem látott írásos dokumentumot arról, hogy Li valóban együttműködött az FSZB-vel, de utalt rá, és néha beszélt is a témáról. Suzuki szerint Hilarion tudta, hogy Li az FSZB-nek dolgozik. Vjacseszlav Li 2022-ben érkezett Budapestre a metropolitával, diakónusként szolgált mellette.

Li nevét Semjén is említette a bizottsági meghallgatáson, de csak annyiban, hogy ő volt az egyik kapcsolattartó egyházi ügyekben.

Az interjúban megfogalmazott állítások miatt levélben küldtünk kérdéseket Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettesnek, hogy valóban eljárt-e Li ügyében, de azóta sem kaptunk választ. Hilarion pár napja a BBC-nek tagadta, hogy együttműködne az FSZB-vel, illetve hogy szexuálisan zaklatta volna Suzukit, noha volt asszisztense nyilvánosságra hozott egy videót, amin látszik, hogy a metropolita alsónadrágban mászik be mellé az ágyba.