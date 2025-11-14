Elsodorva, megkésve, megválasztva

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, benne olyan anyagokkal, minthogy
Hírleveleinkre feliratkozni itt lehet.
Kilenc hónappal az után, hogy februári évértékelő beszédében Orbán Viktor meghirdette, felpörgött a magyar drogellenes háború. Péntek reggeli véleménycikkünkben arról írtunk, hogy jobb, mint az amerikai, mert csak egyetlen országnak fog ártani. De rosszabb, mert szelektíve alkalmazzák arra, akit kipécéz a hatalom.
Volt kormányinfó, ahol Gulyás Gergely hajthatatlan volt abban, hogy nem egy évre kaptunk mentességet az amerikaiaktól, hiába állította ezt csütörtökön már Rubio külügyminiszter is, igaz, Gulyás simán letagadta a Kubatov-listák létezését is. Kérdeztünk mi is, többek között arról, hogy hogyan menekülhetett el az egyetlen elszámoltatott politikus, aki letöltendő börtönt kapott. Érintőlegesen kapcsolódott az eseményhez, hogy Magyar Péter pedig egy interjúban arról beszélt, hogy Gulyás Gergőt lassan megfőzték, mint a békát, és bátor digitális harcos lett, aki épp letiltotta őt a Facebookjáról.
Aznap, amikor Orbán felvázolta, hogyan érkezik majd a 14. havi nyugdíj első részlete már a választások előtt és kormányrendeletből derült ki, hogy a jövőben az ovisokat is a keresztény kultúrára kell nevelni, hír volt, hogy miközben az NVI a Holland Antillákra küldte több ezer hollandiai magyar választási értesítőjét, kétmilliárdot követel két alvállalkozó Mészáros egyik cégén, valamint hogy Hilarion metropolita annak ellenére kapott magyar állampolgárságot, hogy az FSZB-s kapcsolatai miatt megbukott a nemzetbiztonsági átvilágításon, megtudtuk azt is, hogy Gordon Ramsay fog főzni Tiborczéknál.
Ami viszont jó hír volt, hogy idegenben is legyőzte a magyar válogatott az örményeket, így tényleg közel került a vb-pótselejtező elérése.
Két évvel a sárlavina után a recskiek még mindig tartanak attól, hogy a NER-közeli bánya újra a házaikra omolhat. A kormány által beígért 500 millióból viszont egy forintot sem kaptak. Videóriportunk az elsodort utcáról.
Csehországban halad tovább a populista hatalomátvétel, ennek újabb részleteként írtunk arról, hogy ki a házelnöknek választott idegenellenes pártvezér, Tomio Okamura. És írtunk arról is, hogy Andrej Babiš nem hajlandó eladni a cégbirodalmát, hogy miniszterelnök lehessen.
Az Egyesült Államokban véget ért az ország történetének leghosszabb kormányzati leállása, de ez az Epstein-ügy újra felcsapott hullámai között kis túlzással szinte senkit nem érdekelt. Írtunk arról, hogy a képviselőház jövő héten szavaz az Epstein-akták közzétételéről, és bemutattuk azt is, hogy hogyan keveredik az ügy miatt egyre kellemetlenebb helyzetbe Trump.
Zelenszkij közben alighanem kármentési szándékkal szankciókat vetett ki a korrupciós botrányban nyakig benne levő korábbi üzlettársára, és ismét arra kérte az európai országokat, egyezzenek meg a befagyasztott orosz vagyon felhasználásáról, míg Merz arra kérte Zelenszkijt, hogy tartsa Ukrajnában a fiatal férfiakat és kezelje a korrupciót. A háborúhoz kapcsolódó hír volt, hogy 10 évre kitiltotta Litvánia a Moszkva által külföldi ügynöknek minősített orosz rappert, valamint hogy ismeretlen okból lezuhant egy Szu-30-as vadászgép Oroszországban.
És írtunk arról is, hogy
A történelemkönyvekben alig vannak nők, az irodalomban és a művészetekben pedig ugyanúgy megpróbálták őket diszkreditálni, ahogy a tudományban. Pedig lenne kikről beszélni, róluk szólt a Tyúkól legutóbbi epizódja.
A Breaking Bad alkotójának, Vince Gilligan új sorozatában Albuquerque és a főszereplő Rhea Seehorn maradtak az előző projektjeiből, minden más merőben új. A Pluribusból az első két epizód alapján bármi lehet, és pont emiatt a kiszámíthatatlanság miatt emelkedik ki az átlagból.
A kínai ételnek, és a kínai étel a kínaiak életében betöltött szerepének legnagyobb nyugati szakértője a brit Fuchsia Dunlop, akinek könyvét magyarul a 444 adta ki. A kínai konyha kultúrtörténete című könyv előszava immár cikként is olvasható.
Jobb, mint az amerikai, mert csak egyetlen országnak fog ártani. De rosszabb, mert szelektíve alkalmazzák arra, akit kipécéz a hatalom.
Két évvel a sárlavina után a recskiek még mindig tartanak attól, hogy a NER-közeli bánya újra a házaikra omolhat. A kormány által beígért 500 millióból viszont egy forintot sem kaptak.
Az új cseh parlament alakuló ülésén megválasztották a házelnököt, Tomio Okamurát, aki rögtön le is vetette az ukrán zászlót a parlament épületéről. Hogyan kerülhetett ilyen magas pozícióba, ha még a saját családja is elhatárolódik tőle? És hogyan lehet egy idegenellenes cseh párt vezetője valaki, akit úgy hívnak, hogy Tomio Okamura?
A miniszter a kormányinfón hajthatatlan volt abban, hogy nem egy évre kaptunk mentességet az amerikaiaktól, hiába állítja ezt az amerikai külügyminiszter is. Drogokról is bőven volt szó a kormányinfón.
A kormány ennek ellenére továbbra is azt kommunikálja, időkorlát nélküli mentességről van szó.
A szavak ereje ide kevés.
Magyar Péterrel portréinterjú készült a 24.hu-n, melyben feltették többek között a kérdést, hogy nem fogják-e a fideszes vezetésű intézmények ellehetetleníteni a Tisza esetleges győzelmét, és az is szóba került, fél-e, ha egyszer maffiának tartja a Fideszt.
Akárcsak négy éve, most is a választások előtt jutott eszébe a kormánynak: jövő februárban a rendes nyugdíj mellett érkezik a 13. havi nyugdíj, valamint a 14. havi nyugdíj negyede is.
Gulyás Gergely szerint Nyugat-Európában gendersemlegességgel próbálják tönkretenni az óvodásokat is, itt ilyen nem lesz.
Az NVI szerint a nyomdai informatikai program hibáját javítják, és ez nem fogja befolyásolni a hollandiai magyarok levélszavazását.
A milliárdos pár napja az Indexnek arról beszélt, soha nem tűrné, hogy megkeserítsék az alvállalkozók életét.
Gulyás Gergely elmondta a csütörtöki kormányinfón, hogy Hilarion átesett a nemzetbiztonsági átvilágításon, azt azonban elhallgatta, hogy megbukott rajta.
Mármint nem a miniszterelnök vejének Orbán Ráhellel közös otthonában, hanem az érdekköréhez tartozó Dorothea Hotelben.
Varga Barnabás fejese döntött, a győzelem csak mérsékelten forgott veszélyben. A selejtezők utolsó meccsét vasárnap játsszuk Írország ellen Budapesten.
De nem akarja elmondani, hogyan fogja feloldani az állami támogatást elfogadó cégbirodalma és a miniszterelnöksége közti összeférhetetlenséget, mivel az újságírók így is, úgy is kritizálni fogják.
A kormányzati leállás miatt kevesebb repülő jár Amerikában, ezért az egyik képviselő 1609 kilométert motorozott, hogy megszavazhassa a költségvetést, amit Trump már alá is írt.
De ahhoz, hogy a szavazásnak következménye is legyen, kellene a szenátus és maga Trump aláírására is.
„Ezek az e-mailek semmit sem bizonyítanak” – mondta a Fehér Ház szóvivője a frissen nyilvánosságra hozott Epstein-levelezésre, ám a viták várhatóan ismét fellángolnak a MAGA-táboron belül az ügy kezeléséről és lekeveréséről.
Timur Mindics az ukrán atomerőműveket is üzemeltető Enerhoatomnál sikkasztott a nyomozók szerint.
Az ukrán elnök szerint Trump példát mutathatna az európaiaknak azzal, hogy az Egyesült Államokban befagyasztott orosz vagyon egy részét felhasználja.
A hadkötelezettség elől Németországba utazó fiatal ukrán férfiak száma és a kezeletlen korrupció is csökkentheti Ukrajna támogatását a németek körében.
A litvánok szerint támogatja Putyint és fenyegetést jelent a nemzetbiztonságra.
Lakatlan területre zuhant, a személyzet nem élte túl a katasztrófát.
Japán agressziónak minősítené, ha Kína katonailag beavatkozik Tajvanon, Kína pedig azt minősítené agressziónak, ha Japán avatkozik be katonailag Tajvanon. Igaz, Kínával ellentétben Japánnak nincsenek ilyen tervei.
A szervezet csaknem 70 millió dolláros forgalmat bonyolított, és a nő elsősorban sebezhető anyagi helyzetben lévő ügyfeleket vett rá, hogy hiteleket vegyenek fel tőle.
A tervezettnél két évvel korábban bevezetnék az EU-szerte egységes kezelési díjat a Shein, Temu és Alibaba platformokon rendelt kis csomagokra.
Jogellenesen próbálhatták korlátozni a versenyt.
A történelemkönyvekben alig vannak nők, az irodalomban és a művészetekben pedig ugyanúgy megpróbálták őket diszkreditálni sokáig, ahogy a tudományban. Pedig lenne kikről beszélni, Budai Lottival fel is hozunk pár példát.
Vince Gilligan új sorozatában Albuquerque és a főszereplő Rhea Seehorn maradtak az előző projektjeiből, minden más merőben új. A Pluribusból az első két epizód alapján bármi lehet, és pont emiatt a kiszámíthatatlanság miatt emelkedik ki az átlagból.
A kínai ételnek, és a kínai étel a kínaiak életében betöltött szerepének legnagyobb nyugati szakértője a brit Fuchsia Dunlop, akinek könyvét magyarul a 444 adta ki. A kínai konyha kultúrtörténete című könyv előszava most cikként is olvasható.