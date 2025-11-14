Fico pártja nem lép be a Patrióták frakciójába

A szlovák Smer, Robert Fico miniszterelnök pártja, nem lép be a Patrióták frakciójába, közölte a párt európai parlamenti képviselője, Monika Beňová – írja az Infostart. A Smer legkorábban jövő ősszel térhet vissza a kérdésre, tette hozzá Beňová. A párt képviselői jelenleg egyik frakciónak sem tagjai az Európai Parlamentben.

Orbán Viktor és Robert Fico Fotó: LUDOVIC MARIN/AFP

Október végén Orbán Balázs még arról beszélt, hogy Robert Fico Orbán Viktorral tárgyal a Smer Patriótákhoz való csatlakozásáról. Ezekre a tárgyalásokra az után került sor, hogy Fico pártját egyhangú döntéssel kizárták az Európai Szocialisták Pártjából, mert szerintük „megsértette a balközép pártcsalád értékeit”. Orbán Balázs azt mondta, a Patrióták részéről nyitva állnak az ajtók, és akár egy „Orbán–Fico–Babiš-tengely” is létrejöhet. Andrej Babiš ANO mozgalma tagja a Patriótáknak.