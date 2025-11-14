Határon túli magyarok elhunyt családtagjai is kaptak választási regisztrációs levelet Magyarországról

Több erdélyi magyar család elhunyt hozzátartozója is kapott Magyarországról választási regisztrációval kapcsolatos levelet, számolt be a Transtelex.

Kolozsvárról és Hargita megyéből is jelezték a lapnak olvasók, hogy a Nemzeti Választási Iroda levelet küldött nekik, amelyben a határon túli magyar állampolgárokat szólítják fel, hogy időben regisztráljanak, ha fontosnak tartják, hogy levélben szavazhassanak a 2026-os országgyűlési választáson.

Azonban egy-egy borítékon már több éve halott családtag is szerepelt, Hargita megyében például egy három éve, azaz 2022-ben elhunyt hozzátartozójuk nevét látták viszont a családtagok.

A lap megkereste a Nemzeti Választási Irodát (NVI). Azt írták, hogy azért most küldték ki a leveleket, mert a 2013. évi választási eljárásról szóló törvény kötelezi őket arra, hogy a választást megelőző év októberében értesítsék azokat, akik magyar állampolgársággal rendelkeznek, de nincs magyarországi lakcímük.

A kép csak illusztráció. Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

A válaszban az NVI azt is közölte: a leveleket vagy a központi névjegyzékben szereplő értesítési címre vagy – ha valaki még nem szerepel a névjegyzékben – a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban megadott külföldi címre postázzák.

A probléma ott kezdődik, hogy az NVI szerint a magyar állam csak akkor törli a névjegyzékből a külföldön elhunyt állampolgárt, ha a haláleset magyarországi anyakönyvezése megtörtént. Ez viszont nem automatikus folyamat, a családtagoknak kell intézkedni, ezt azonban nem mindenki teszi meg.

Ha ezt elmulasztják, a magyar állam egyszerűen nem tudja, hogy az illető meghalt, így a neve mint „választópolgáré” éveken át élhet tovább a rendszerben. Az NVI azt írta a lapnak, hogy a magyarországi bejelentés elmulasztása, büntetést vonhat maga után, de ők a saját rendszerükön nem terveznek változtatni. Tíz év után egyébként a választó adatai automatikusan törlődnek a rendszerből, ha egy választáson sem vesz részt.