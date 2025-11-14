Húsz katolikus iskola modernizációját támogatta a magyar kormány Libanonban

Húsz katolikus iskola teljes modernizációját támogatta a magyar kormány Libanonban, jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Bejrútban. A tárcavezető a Hungary Helps projektátadó ünnepségén elmondta, hogy Magyarország az elmúlt években 41 projektet valósított meg az országban csaknem 40 millió dollár értékben, egyebek között részt vettek 63 templom újjáépítésében is.

Most a HR-szolgáltató Prohuman, a Hungary Helps Ügynökség és a libanoni katolikus iskolák tanácsa közötti együttműködés keretében „Csúcstechnológiás oktatási eszközöket biztosítjuk csaknem háromezer diáknak húsz libanoni katolikus iskolában, több mint száz tanár kiképzésével, akik majd továbbadják a tudásukat” – jelentette be. A „Maker's Red Box módszer révén biztosítjuk, hogy a katolikus iskolák tanulói a legversenyképesebb tudáshoz jussanak hozzá, és ezzel itt helyben járuljanak hozzá az ország sikeréhez” – tette hozzá.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Juszef Raddzsi libanoni külügyminiszter a bejrúti külügyminisztériumban 2025. november 14-én. Fotó: KKM/MTI/MTVA

Szijjártó hangsúlyozta, hogy továbbra is évi ötven libanoni hallgató tanulhat ösztöndíjjal magyarországi egyetemeken. A miniszter azt is elmondta, magyar kormány továbbra is elkötelezett a libanoni keresztény közösségek támogatása mellett, hogy sikeresek lehessenek ott, ahol évezredek óta otthon vannak.

A miniszter pénteken arról is beszélt, hogy „Magyarország az ukrán helyett a libanoni hadsereg megerősítésére irányítja át az Európai Békekeretből rá eső mintegy 600 millió forintot, így támogatva a közel-keleti ország stabilitását”. (MTI)