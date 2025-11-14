Kilenc hónapot késett, most itt a magyar drogellenes háború

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Kilenc hónappal az után, hogy februári évértékelő beszédében Orbán Viktor meghirdette, felpörgött a magyar drogellenes háború. Néhány nap alatt gyors egymásutánban három nagyobb akció is bekerült a hírekbe: egy rapperre, egy komplett együttesre és egy budapesti szórakozóhelyre is lecsapott a rendőrség, és mindhárom esetben találtak is kábítószert.

Először Telegdy Dánielről, azaz T. Danny-ről derült ki, hogy „Maglódon szerzett be szereket”, a hírek szerint a kábítószerügyben visszaesőnek számító rappernél „felmerült, hogy amfetaminról és kokainról lehet szó”.

November 7-én az V. kerületi Dojo Clubba vonult ki megdöbbentően nagy létszámban az egészségügyi szakemberekkel megerősített rendőrség. 211 embert vizsgáltak át, ami motozást, pupillavizsgálatot és hasonlókat jelentett, majd ezek alapján 49 embert bevittek vizelettesztre a Gyorskocsi utcába, és így sikerült azonosítani 16 embert, akik kokaint, marihuánát, illetve amfetamint fogyasztottak.

Végül november 13-án a ByeAlex és a Slepp együttes valamennyi tagjainál megjelent a rendőrség, ami Márta Alex énekes becslése szerint körülbelül száz egyenruhást jelentett. Mindannyiukat bevitték vizeletvizsgálatra, Márta azt írta nála találtak is „nagyon kis cuccot”. Sajtóhírek szerint itt is kokainról volt szó.

A ByeAlex-akció után Horváth „Laci” László kábítószerügyi kormánybiztos, miután leszögezte, hogy „nem a kormányellenes tevékenysége miatt” mentek ki a rendőrök, azzal magyarázta az eseményeket, hogy „más celebekhez hasonlóan, ByeAlex is népszerűsíti a kábítószeres életmódot, és ez több százezer fiatal rajongójára hat”, ez üzletileg is kifizetődő a zenészek számára, és bár nem hiszi, hogy közvetlen üzleti kapcsolat lenne a kábítószer-kereskedelemmel, a népszerűsítéssel „szívességet tesznek a szervezett bűnözésnek, és veszélybe sodorják követőiket”.

Horváth nagy bajban lenne, ha bizonyítania kellene, hogy a 41 éves Márta Alex és együttese hatására hány százezer fiatal sodródott veszélybe, nyúlt például kokainhoz.