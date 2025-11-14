Kilenc hónapot késett, most itt a magyar drogellenes háború

vélemény
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Ajándékozás

Cikkek ajándékozásához Közösség vagy Belső kör csomagra van szükséged.

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Kilenc hónappal az után, hogy februári évértékelő beszédében Orbán Viktor meghirdette, felpörgött a magyar drogellenes háború. Néhány nap alatt gyors egymásutánban három nagyobb akció is bekerült a hírekbe: egy rapperre, egy komplett együttesre és egy budapesti szórakozóhelyre is lecsapott a rendőrség, és mindhárom esetben találtak is kábítószert.

  • Először Telegdy Dánielről, azaz T. Danny-ről derült ki, hogy „Maglódon szerzett be szereket”, a hírek szerint a kábítószerügyben visszaesőnek számító rappernél „felmerült, hogy amfetaminról és kokainról lehet szó”.
  • November 7-én az V. kerületi Dojo Clubba vonult ki megdöbbentően nagy létszámban az egészségügyi szakemberekkel megerősített rendőrség. 211 embert vizsgáltak át, ami motozást, pupillavizsgálatot és hasonlókat jelentett, majd ezek alapján 49 embert bevittek vizelettesztre a Gyorskocsi utcába, és így sikerült azonosítani 16 embert, akik kokaint, marihuánát, illetve amfetamint fogyasztottak.
  • Végül november 13-án a ByeAlex és a Slepp együttes valamennyi tagjainál megjelent a rendőrség, ami Márta Alex énekes becslése szerint körülbelül száz egyenruhást jelentett. Mindannyiukat bevitték vizeletvizsgálatra, Márta azt írta nála találtak is „nagyon kis cuccot”. Sajtóhírek szerint itt is kokainról volt szó.

A ByeAlex-akció után Horváth „Laci” László kábítószerügyi kormánybiztos, miután leszögezte, hogy „nem a kormányellenes tevékenysége miatt” mentek ki a rendőrök, azzal magyarázta az eseményeket, hogy „más celebekhez hasonlóan, ByeAlex is népszerűsíti a kábítószeres életmódot, és ez több százezer fiatal rajongójára hat”, ez üzletileg is kifizetődő a zenészek számára, és bár nem hiszi, hogy közvetlen üzleti kapcsolat lenne a kábítószer-kereskedelemmel, a népszerűsítéssel „szívességet tesznek a szervezett bűnözésnek, és veszélybe sodorják követőiket”.

Horváth nagy bajban lenne, ha bizonyítania kellene, hogy a 41 éves Márta Alex és együttese hatására hány százezer fiatal sodródott veszélybe, nyúlt például kokainhoz.

-50%

Csatlakozz most fél áron a Körhöz, és olvass tovább!

Könnyű belépni. Jó maradni. 3 hónapig 50% kedvezmény a Körre.

Már előfizetőnk vagy?
Jelentkezz be!
vélemény T Danny drogháború horváth laci lászló magyar drogellenes háború dojo club kábítószer orbán viktor amfetamin kokain Márta Alex byealex
Kapcsolódó cikkek

Szinte a fél országot fertőzött területként jelölte meg a drogügyi kormánybiztos

A kinevezésről szóló határozatból nem derül ki, hogy a hajtóvadászaton túl terveznek-e kezdeni valamit azokkal, akik már gyerekként függővé váltak.

Czinkóczi Sándor
POLITIKA

Droggal kapták el a rendőrök T. Dannyt

A rapper barátnőjét is kihallgatták.

Czinkóczi Sándor
drog

A hétvégi drograzzia után a Dojo klub vezetői közül senkit sem vett elő a rendőrség

211 embert néztek át, 49 bulizót vittek be, a többségük drogtesztje negatív lett. A Helsinki Bizottság szerint aránytalan volt az intézkedés, de a BRFK indokoltnak találta a bilincs használatát.

Herczeg Márk
bűnügy

ByeAlex: Valóban találtak nálam egy nagyon kis cuccot!

6:30-kor érkeztek ki a rendőrök, a frontember mindenben a rendelkezésükre állt.

Diószegi-Horváth Nóra
bűnügy

RTL: ByeAlex drogügye nem befolyásolja a szereplését a Csillag Születikben

Megszólalt az RTL, miután szerdán a Készenléti Rendőrség házkutatást tartott ByeAlexnél, aminek eredményeképp az énekest előállították, és kábítószer birtoklásával gyanúsítják.

Inkei Bence
tévé

Drogvádak miatt egy sor celebet hallgattak ki Törökországban

Óriási a botrány, az ellenzék szerint a kritikusok elhallgattatása a cél.

Keller-Alánt Ákos
külföld

Venezuela partjainál ért össze az amerikaiak drog- és terrorellenes háborúja

Az amerikaiak kilőttek egy csónakot, amin szerintük egy Trump által terrorszervezetnek minősített drogkartell szállított kábítószert. A venezuelai diktatúrának végső soron ez jól jön, az amerikaiknak pedig a nagyon rövid távú dicsőségen túl talán semmi hasznuk nem lesz belőle. Latin-Amerika viszont megszenvedheti a megújuló amerikai fegyveres beavatkozásokat.

Bede Márton
külföld