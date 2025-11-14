Kilenc hónapot késett, most itt a magyar drogellenes háború

Kilenc hónappal az után, hogy februári évértékelő beszédében Orbán Viktor meghirdette, felpörgött a magyar drogellenes háború. Néhány nap alatt gyors egymásutánban három nagyobb akció is bekerült a hírekbe: egy rapperre, egy komplett együttesre és egy budapesti szórakozóhelyre is lecsapott a rendőrség, és mindhárom esetben találtak is kábítószert.
A ByeAlex-akció után Horváth „Laci” László kábítószerügyi kormánybiztos, miután leszögezte, hogy „nem a kormányellenes tevékenysége miatt” mentek ki a rendőrök, azzal magyarázta az eseményeket, hogy „más celebekhez hasonlóan, ByeAlex is népszerűsíti a kábítószeres életmódot, és ez több százezer fiatal rajongójára hat”, ez üzletileg is kifizetődő a zenészek számára, és bár nem hiszi, hogy közvetlen üzleti kapcsolat lenne a kábítószer-kereskedelemmel, a népszerűsítéssel „szívességet tesznek a szervezett bűnözésnek, és veszélybe sodorják követőiket”.
Horváth nagy bajban lenne, ha bizonyítania kellene, hogy a 41 éves Márta Alex és együttese hatására hány százezer fiatal sodródott veszélybe, nyúlt például kokainhoz.
A kinevezésről szóló határozatból nem derül ki, hogy a hajtóvadászaton túl terveznek-e kezdeni valamit azokkal, akik már gyerekként függővé váltak.
A rapper barátnőjét is kihallgatták.
211 embert néztek át, 49 bulizót vittek be, a többségük drogtesztje negatív lett. A Helsinki Bizottság szerint aránytalan volt az intézkedés, de a BRFK indokoltnak találta a bilincs használatát.
6:30-kor érkeztek ki a rendőrök, a frontember mindenben a rendelkezésükre állt.
Megszólalt az RTL, miután szerdán a Készenléti Rendőrség házkutatást tartott ByeAlexnél, aminek eredményeképp az énekest előállították, és kábítószer birtoklásával gyanúsítják.
Óriási a botrány, az ellenzék szerint a kritikusok elhallgattatása a cél.
Az amerikaiak kilőttek egy csónakot, amin szerintük egy Trump által terrorszervezetnek minősített drogkartell szállított kábítószert. A venezuelai diktatúrának végső soron ez jól jön, az amerikaiknak pedig a nagyon rövid távú dicsőségen túl talán semmi hasznuk nem lesz belőle. Latin-Amerika viszont megszenvedheti a megújuló amerikai fegyveres beavatkozásokat.