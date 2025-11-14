Köd előttünk, köd utánunk

Általában borult, párás, helyenként tartósan ködös marad az idő, és jelentéktelen szitálás is előfordulhat pénteken a Hungaromet tájékoztatása szerint.

A Dél-Dunántúlon és a Dél-Alföldön élők viszont szerencsésebbek, mert ezeken a tájakon szakadozni fog a rétegfelhőzet, és még a nap is kisüthet. A legmagasabb nappali hőmérséklet a tartósan borult, párás tájakon általában 5 és 10 fok között, míg a kevésbé felhős, napos részeken több fokkal magasabban alakulhat.

A Hungaromet a köd miatt figyelmeztetést adott ki, mert ugyan az éjszaka képződött sűrű köd napközben a legtöbb helyen ritkul, megemelkedik, vagy feloszlik. Estétől főként az Északi-középhegység, illetve a Kisalföld térségében kell ismét sűrű köd kialakulására számítani.

Ugyanilyen ködös időre kell számítani a hétvégén is, néhol esővel, de hideg nem kifejezetten lesz, a nappali hőmérséklet tíz fok fölött alakul, hétfőre pedig szinte tavaszi 14 fokot ígérnek. Érdemes lesz kiélvezni, mert keddtől már nem igen megy 10 fok fölé a nappali hőmérséklet.