Magyarország a libanoni hadsereg megerősítésére irányítja át az Európai Békekeretből rá eső 600 millió forintot

„Magyarország az ukrán helyett a libanoni hadsereg megerősítésére irányítja át az Európai Békekeretből rá eső mintegy 600 millió forintot, így támogatva a közel-keleti ország stabilitását” – jelentette ki Szijjártó Péter Bejrútban. A külügyminiszter libanoni kollégájával közös sajtóértekezletén kiemelte, hogy „miközben az Európai Unió az úgynevezett Európai Békekeretből finanszírozza az ukrán hadsereg felfegyvervezését, amit a magyar kormány nem támogat, az ebből hazánkra eső részt, 1,5 millió eurót, azaz 600 millió forintot a libanoni fegyveres erők támogatására irányítottak át”.

Ennek kapcsán kifejtette: a libanoni hadsereg megerősítése az egyetlen módja annak, hogy elősegítsék az állam stabilitását, a Hezbollah leszerelési programjának előrehaladását, az Izraellel kötött tűzszünet fenntartását és meghosszabbítását, valamint az újabb háborúk megelőzését a térségben. Majd leszögezte, hogy emellett Magyarország a régió stabilitásának megerősítésén is dolgozik, aminek két fő oka van: az egyik, hogy ez hazánk nemzetbiztonsági érdeke is, minthogy a Közel-Kelet biztonsága és békéje szorosan összekapcsolódik Közép-Európa biztonságával és békéjével, a másik, hogy azt kívánják biztosítani, hogy a térségben is mindenki biztonságban élhessen, terrorcselekmények és külső beavatkozások nélkül.

Ehhez a szavai szerint Magyarország is hozzájárul, többek közt tizenhat katonával, akik az ENSZ libanoni békefenntartó missziójában (UNIFIL) teljesítenek szolgálatot.

Szijjártó Péter ezután felszólította az EU-t és az ENSZ-t, hogy a szíriai menekülteket maradás helyett inkább arra ösztönözzék, hogy térjenek vissza a hazájukba. „Ahogy látjuk, a nemzetközi közösség örömmel fogadta Aszad elnök távozását, és Szíriát jó úton haladó országnak tekinti. De ha ez így van, akkor megszűnt az ok, amiért a szíriaiak Libanonba érkeztek” – húzta alá.

„Arra biztatjuk a nemzetközi közösséget, hogy támogassa a Libanonban tartózkodó szírek hazatérését. Ez hatalmas pénzügyi teher a libanoni állam számára, s meg kell szabadítani az országot ettől a tehertől, hogy végre el tudja végezni a stabilitás és a gazdaság megerősítése érdekében szükséges reformokat” – mondta. (via MTI)