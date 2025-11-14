Orbán Viktor: Ezért a mentességért azért nem fizettünk egy fillért sem, mert Trump szereti a magyarokat

Orbán Viktor ezen a pénteken is beült a Kossuth Rádió stúdiójába, ahol az amerikai megállapodásról beszélt először, amiért a miniszterelnök szerint nem fizettünk semmit.

„Ezért a mentességért azért nem fizettünk egy fillért sem, mert az Amerikai Egyesült Államok elnöke szereti a magyarokat” - állította.

Amit aztán bővebben is kifejtett:

„Először is egy keresztény elnökről van szó, akinek az a meggyőződése, hogy az a jó, ha a világban jó dolgok történnek, nem pedig rossz dolgok. Ezért utálja a háborút, tehát nem arról van szó, hogy békét akar csinálni, hanem egy olyan emberről beszélünk, aki értelmetlennek látja, utálja, ezért aztán fölszámolandónak érzi a háborút is”.

Orbán szerint az amerikai elnök, ha tehet jót, akkor szívesen tesz jót.

„Ártani vagy szorítani akar az oroszokon, de nem akar kiszúrni azokkal, akiket kedvel. Ennél ez nem bonyolultabb” - mondta.

Aki ezt nem hiszi, ebben a beszédes című cikkünkben tud utánajárni: Sokat fizetünk Trumpnak, hogy fizethessünk tovább Putyinnak. Magyarország ugyanis 466 milliárd forint elköltését vállalta, bár effektíve most tényleg nem fizetett Orbán semmit sem, de igen jelentős kötelezettségvállalást tett. Pedig korábban azt hangoztatta, hogy üzleti értelemben nem akar semmit sem adni a szankciómentességért.

Orbán arról is beszélt a rezsicsökkentés kapcsán, hogy Magyarországnak van az az egyetlen képessége, hogy beszél az oroszokkal, akik szóba is állnak velünk. Ennek okait nem akarta felsorolni, mert azok „személyesek”, de azért mégis eldicsekedett eggyel:

„Beletettem az életemből tizen néhány évet abba, hogy az orosz-magyar kapcsolatok a rossz történelmi háttér ellenére is, ésszerűek, mind a két ország számára előnyösek, a magyaroknak meg különösen is azok legyenek.”

Beszélt arról is, hogy emelik a nevelőszülők bérét. Számításaik szerint ennek köszönhetően majd több állami gondozott gyerek kerülhet nevelőszülőkhöz, de mindig maradnak majd olyanok, akiknek intézetben kell nevelkedniük. Ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy két út van, vagy az egyházi vagy az állami. A miniszterelnök az egyházi mellette tette le a voksát, ami tovább erősíti azt a pletykát, hogy a kormány átadná az egyházaknak a gyermekvédelmi intézményeket.

„Én például bízom az egyházakban, akik fantasztikus tapasztalattal, és erkölcsi elkötelezettséggel rendelkeznek ebbe az irányba. Tehát annak örülnék, ha minél több intézményben élő gyerek egyházi fenntartású intézményben lenne. De még ezekután is maradnak gyerekek, azokat meg állami fenntartású intézményekben kell ellátnunk, és ott mindenfajta szabályokat kell hozni, hogy megvédjük őket, jól neveljük őket, rendesen neveljük őket. Ennek a fegyelmezés is része, mert a nevelés nem csak abból áll, hogy szeretjük a gyereket, hanem hogy jól szeretjük a gyereket. Ezeket a döntéseket időnként újra és újra felül kell vizsgálni, meg kell erősíteni. Az elmúlt hetekben sokat foglalkozott ezzel a politika” - mondta.