Oroszország Kijevet bombázza

Oroszország kora péntekre virradóra hatalmas, kombinált támadást indított Kijev ellen, amely tüzeket okozott és törmeléket szórt szét a főváros számos kerületében, közölte Vitalij Klicsko polgármester. Legalább 11 ember megsérül, írta közleményében.

Öt embert kórházba szállítottak, köztük egy kritikus állapotban lévő férfit és egy várandós nőt, miután erős robbanások sorozata rázta meg a várost és aktiválták a légvédelmi rendszereket.

A főváros elleni támadás továbbra is zajlik, a lakosokat pedig arra szólították fel, hogy maradjanak az óvóhelyeken, amíg a légiriadó meg nem szűnik. A városi hatóságok arra figyelmeztettek, hogy áram- és vízkimaradások is előfordulhatnak.

A közösségi médiában közzétett képeken különböző helyszíneken lángoló lakóépületek és törmelékkel teleszórt utcák látszódnak.

„Az oroszok lakóépületeket támadnak. Rengeteg többlakásos épület megrongálódott, gyakorlatilag minden kerületben” – írta Tymur Tkacsenko, Kijev katonai adminisztrációjának vezetője a Telegram üzenetküldő alkalmazáson. Azt mondta, hogy drónokat és rakétákat egyaránt bevetettek, és a mentőegységeket több városrészbe is kiküldték.

A Darnyickij kerületben törmelék hullott egy lakóépület udvarára és egy oktatási intézmény területére. Egy autó kigyulladt, miután lehulló darabok találták el.

A Dnyiprovszkij kerületben a törmelék három társasházat és egy magánházat rongált meg, valamint tüzet okozott egy nyílt területen. A Podilszkij kerületben öt lakóépület és egy épület sérült meg. A város más részein is több tűz keletkezett a lehulló törmelék miatt. (Guardian)