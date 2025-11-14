Pécsről szervez kirándulást Hadházy Ákos Hatvanpusztára

„Elsőként november 29-én (szombat) Dél-Magyarországról szervezünk kiránduló buszt (ha nagyobb az igény, esetleg többet is) a Felcsút-Alcsút-Hatvanpuszta aranyháromszögbe” - olvasható a független képviselő bejegyzésében.
A busz Pécsről indul, de felszállási lehetőség Szekszárdon és Dunaújvárosban is lesz, a túravezető pedig maga Hadházy Ákos lesz.
„A résztvevők természetesen megtekintik Pusztaverszájt is, de ellátogatunk Orbán golfklubjához, az EU-s és magyar adófizetők pénzén épült Hattyúk tavához, Orbán alibi nyaralójához és mellette a Pancho Arénához és a Puskás Akadémia grandiózus egyéb épületeihez is. Megnézhetjük a felcsúti Arany Sugárutat is , a Mészáros família négy palotáját egymás mellett” - írta Hadházy, kisvasutazást és zebrákat azonban nem garantált.
Épp csütörtökön szüntették meg a nyomozást az a hatvanpusztai biztonsági őr ellen, aki nekiment Hadházy Ákos autójának, amikor ott járt. Később Hadházy Ákos létrás kirándulást és tüntetést is szervezett Hatvanpusztára.
Mert „az általa alkalmazott vezetéstechnikai műveletek során az eredmény bekövetkezését nem láthatta előre”, és különben is, „a vagyonőr cselekményének kizárólag az volt a célja, hogy a másik gépkocsivezetőt megállítsa”.
Hadházy másodszorra szervezett tüntetést Hatvanpusztára