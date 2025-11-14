Pécsről szervez kirándulást Hadházy Ákos Hatvanpusztára

„Elsőként november 29-én (szombat) Dél-Magyarországról szervezünk kiránduló buszt (ha nagyobb az igény, esetleg többet is) a Felcsút-Alcsút-Hatvanpuszta aranyháromszögbe” - olvasható a független képviselő bejegyzésében.

A busz Pécsről indul, de felszállási lehetőség Szekszárdon és Dunaújvárosban is lesz, a túravezető pedig maga Hadházy Ákos lesz.

„A résztvevők természetesen megtekintik Pusztaverszájt is, de ellátogatunk Orbán golfklubjához, az EU-s és magyar adófizetők pénzén épült Hattyúk tavához, Orbán alibi nyaralójához és mellette a Pancho Arénához és a Puskás Akadémia grandiózus egyéb épületeihez is. Megnézhetjük a felcsúti Arany Sugárutat is , a Mészáros família négy palotáját egymás mellett” - írta Hadházy, kisvasutazást és zebrákat azonban nem garantált.

Hadházy által szervezett kirándulás Hatvanpusztán. Fotó: Németh Dániel/444

Épp csütörtökön szüntették meg a nyomozást az a hatvanpusztai biztonsági őr ellen, aki nekiment Hadházy Ákos autójának, amikor ott járt. Később Hadházy Ákos létrás kirándulást és tüntetést is szervezett Hatvanpusztára.