Saját nagybátyja dobálta meg tojással Luis Rubialest egy nyilvános eseményen

Saját nagybátyja dobálta meg tojással egy nyilvános eseményen Luis Rubialest, a Spanyol Labdarúgó-szövetség (RFEF) volt elnökét, akit elítéltek szexuális zaklatás miatt, amiért Spanyolország női világbajnoki győzelme után erőszakosan megcsókolta az egyik játékost, Jenni Hermosót.

A nagybácsi három tojást dobott a színpadon ülő Rubiales felé, de csak az egyik ért célba. Ezután Rubiales megpróbált a menekülő nagybátyja után vetődni igen nagy hévvel, de lefogták.

„Most tudtam meg, hogy a saját nagybátyám volt; Luis Rubennek hívják. Tojásokat dobált felém, mert ő egy zavart ember, és nem hiszem, hogy erre bármiféle magyarázat létezne. Letartóztatták, elvitték, lépnünk kell ellene, mert őszintén szólva azt hittem, hogy felfegyverkezve jött.” A rendőrség megerősítette, hogy letartóztatták a férfit.

A héten a spanyol tévében Rubiales arról beszélt, hogy egy „hirtelen létrejött radikális baloldali mozgalom” áldozata lett, amely „párhuzamos valóságot” teremtett, hogy kihasználja a Hermosóval történt ügyet.

Rubialesre 10 800 euró pénzbírságot szabtak ki. A férfi továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy a csók kölcsönös beleegyezéssel történt, és ügyvédje júniusban közölte, hogy Rubiales fellebbezni fog az ítélet ellen a legfelsőbb bíróságon, miután egy spanyol fellebbviteli bíróság helybenhagyta a bírságot. (Guardian)