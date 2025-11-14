Trump kérte, az igazságügyi minisztérium egy napon belül vizsgálni kezdte Epstein állítólagos kapcsolatát Clintonnal

Az Egyesült Államok igazságügyi minisztériuma megerősítette, hogy vizsgálatot indít Jeffrey Epstein állítólagos kapcsolatai ügyében, amelyek több nagybankot és prominens demokrata politikust, köztük Bill Clinton volt elnököt is érinthetik - írja a BBC.

Donald Trump amerikai elnök pénteken arról posztolt, hogy arra kéri az állami szerveket, köztük a főügyészt és az FBI-t is, hogy vizsgálják ki, milyen kapcsolatban állt Jeffrey Epstein az Egyesült Államok 42. elnökével, Bill Clintonnal.

Pam Bondi főügyész ezt követően bejelentette, hogy Jay Clayton amerikai ügyészt bízta meg a vizsgálat vezetésével, hozzátéve: a minisztérium „sürgősen és tisztességesen” fog fellépni annak érdekében, hogy választ adjon az amerikai közvéleménynek.

Bill Clinton korábban határozottan tagadta, hogy bármilyen tudomása lett volna Epstein bűncselekményeiről vagy azokban bármilyen módon érintett lenne.

Fotó: STEPHANIE KEITH/AFP

Trump emellett arra kérte az igazságügyi minisztériumot, hogy a vizsgálat terjedjen ki a JP Morgan és a Chase bankokra, Larry Summers volt pénzügyminiszterre, valamint Reid Hoffmanra, a LinkedIn alapítójára is, aki szintén ismert demokrata párti támogató.

Az Epstein-ügy aktuális állásáról itt írtunk. Szerdán képviselőházi demokraták húszezer oldalnyi e-mailt hoztak nyilvánosságra a Jeffrey Epstein-ügyben. Több levelezés is arra utal, hogy Trump többet tudott az elítélt szexuális ragadozó visszaéléseiről, mint amennyit elismert. Epstein egyenesen azt állította, hogy Trump „tudott a lányokról”, akikről később a nyomozók megállapították, hogy kiskorúak voltak.