Vitézy Dávid szerint „Karácsony és stábja” áll Barabás Richárd új pártja mögött

„A napnál világosabb, hogy az új Barabás-párt mögött Karácsony és a stábja áll. Remélem, így 2 hét távlatából már érthető mindenkinek, miért vitte falnak, és miért használta uszításra a Sziget ügyét a főpolgármester” – írja Facebook oldalán Vitézy Dávid.

A Podmaniczky Mozgalom fővárosi frakcióvezetője a Humanisták nevű szerveződésre utal, melyet Barabás Richárd és Cseh Katalin indított el a héten.

Vitézy a posztja alatti kommentekben részletesebben is kifejtette, mire gondol: „az új párt alapítója Karácsony szóvivője, feltűnt már a korábbi kampányfőnöke, a volt helyettese, a frakciója mai képviselői és külső bizottsági tagja, a közvetlen munkatársai és a pénztárnoka – ez azért nem túl bonyolult összefüggés.” A politikus hiányolta Karácsony elhatárolódását, és közölte, hogy a főpolgármester „a csapatával a Városházáról szervez országos politikai pártot.” Vitézy szerint „a budapesti liberális szavazók Tisza elleni uszítása volt a Sziget sztori lényege”.

Karácsony korábban már közölte, hogy sem új párt szervezésében, sem annak politikai akcióiban, sem egyetlen párt 2026-os országgyűlési választási kampányában nem vesz részt. Most Vitézyre reagálva a Telexnek sajtósain keresztül azt üzente, „a Humanisták Pártja után Vitézy Dávid, úgy tűnik, a Humoristák Pártjának megalapításába kezdett, annyi marhaságot hord össze. Karácsony Gergely tőle is azt kérné, amit Barabás Richárdtól és a Humanisták Pártjától: őt hagyják ki ebből”.

Vitézy Dávid és Karácsony Gergely Fotó: Németh Dániel/444

A kormánymédia már kész tényként ír arról, hogy az ellenzéki oldalon Magyar Pétert hamarosan „lecserélik” és Karácsony Gergely lesz a „baloldal” miniszterelnök-jelöltje, az új politikai szerveződésre pedig ezért van szükség.

Magyar Péter is Karácsonyt sejti a Humanisták mögött, a két politikus a 444 kommentszekciójában esett egymásnak. Magyar Péter azt kommentálta: „Hallom Karácsony Gergely kommunikációs csapata készíti ezeket a hiánypótló videókat. Mesterházy Ernő is back...”

Fél órán belül aztán Karácsony Gergely főpolgármester is megjelent a poszt alatt, ő azt írta: „Ez hazugság, ami egy telefonnal is tisztázható lett volna, mert a telefont beszélgetésre is lehet ám használni, nem csak kommentelésre.”

Magyar nem fejtette ki, de Mesterházy említésével valószínűleg arra utalt, hogy áprilisban kiszállt a Tiszából a párt volt koordinátora, Farkas Dezső, aki egyben bejelentette, hogy új politikai kezdeményezést indít.

Farkas Dezső – akinek szinte a kezdetektől komoly szerepe volt a Tisza Párt felépítésében – felesége ugyanis olyan cégekben volt ügyvezető vagy igazgatósági tag, amelyek Mécs Mónika filmproducerhez és férjéhez, Mesterházy Ernőhöz köthetők. Mesterházy egykor Demszky Gábor főpolgármester tanácsadója volt, de ellenzéki körökben máig befolyásos háttérember hírében áll.