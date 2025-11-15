Akár egyetlen generáción belül eltűnhet az izlandi nyelv a volt miniszterelnök szerint

Izland volt miniszterelnöke, Katrín Jakobsdóttir azt mondta, hogy mesterséges intelligencia térnyerése és az angol nyelv növekvő dominanciája miatt az izlandi nyelv akár egyetlen generáción belül eltűnhet – írja a Guardian.

Fotó: CAVALIER MICHEL / HEMIS.FR/Hemis via AFP

Izlandon radikális változás zajlik a nyelvhasználat területén, egyre többen olvasnak és beszélnek angolul, miközben egyre kevesebben olvasnak izlandiul, mondta Katrín, aki társszerzője egy kriminek. Bár Izland próbál lépést tartani az MI fejlesztésével — például országos programot indítottak az iskolákban —, komoly veszélyeket is látnak benne. „Sok nyelv tűnik el, és velük együtt rengeteg érték és emberi gondolat hal ki” – mondta. Az izlandi nyelvet mindössze 350 ezer ember beszéli, és a világ egyik legkevésbé változott nyelveként tartják számon.

Emlékeztetett rá, hogy a dán uralom idején is gyorsan változott az izlandi nyelv, és szerinte most is egy erősebb nyelvvédő mozgalomra lenne szükség.

Katrín Jakobsdóttir Fotó: HALLDOR KOLBEINS/AFP

„Talán most is erőteljesebb mozgalomra lenne szükség, hogy tisztázzuk: miért is akarjuk megőrizni a nyelvünket? Ez az a nagy kérdés, amelyről Izlandon beszélnünk kellene”

– mondta. Szerinte egy nemzet sorsa is múlhat azon, hogyan bánik a nyelvével, hiszen a nyelv formálja az emberek gondolkodását.