Borízű hang #246 [hossz]: Eddig, és ne tovább! – A borizuhang.hu és az Országos Kamupárt-klaszter a kínai csirkeláb mellett, a szaunázóbűnözés ellen

Sorsfordító adásunk nem mehet el szó nélkül a csirkeláb mellett. Mi már mindent megmondtunk. És annak az ellenkezőjét is.

00:17 Már megint megmondtuk. Kegyencjárat helyett Airplane 2025. Ki most Leslie Nielsen?

04:48 A magyar swapline. Amikor Scott Bessent elmagyarázta az argentin dealt. Nyugdíj helyett Himars.

09:16 Végre összért Orbán és a kínai. Tematizálás és öngyarmatosítás. Orbán nem eszik pálcikával.

13:03 Vendéglátós élmények Orbán Viktorról. Keressük a kopasz vendéget.

18:08 Dec 11: Borízű Live. Borizuhang.hu. A domainhörcsög.

20:11 Köszönjük, hogy senki nem küldött büdös kisállatot. Az utolsó elsőzők.

22:34 Uj Péter parlamenti interpellációja a budaörsi tragédia kapcsán.

33:26 Finn sörhírek. Egy kupica Salmiakki. Mi a Talicskást toltuk meg.

38:18 Végre egy kamupárt! Na de mi a kamupárt? A különbség fantaszták és simlisek közt. Magyar Péter szakvéleménye. A puzséri példa.

43:02 A kamupárt-spektrum. Komjáthi Imre becsülete. Nem az a kamupárt, ami nem tiszás. A magyar kamupárt-klaszter. Kamupart.hu

47:38 Idegesítő autók. A motor legalább nem szól bele. Három sorompó Mindszent határában.

54:29 Szmog Gazdagréten. Szmog a Sajó völgyében. Szmog a Balkánon.

56:56 A világ királya a bicskei rendőrkapitányság. Az ártatlan kormányrángatás. A magyar jogállam elhalásának apró jelei. ByeAlex kipécézése és normális reakciója.

