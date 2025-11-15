December 14-től érvényes az új MÁV-menetrend

A december 14-től érvényes téli-tavaszi vasúti menetrend több fontos változást is hoz a belföldi és nemzetközi forgalomban – közölte a MÁV Kommunikációs Igazgatósága az MTI-vel.

Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

Az utasok többségének azonban nem kell új időpontokat megtanulnia, mert a megszokott járatok megmaradnak, sőt egyes vonalakon még bővülnek is a szolgáltatások. A társaság szerint a változtatások legfőbb célja az utasok és az önkormányzatok által megfogalmazott kérések teljesítése, a nemzetközi vonatkapcsolatok fejlesztése, valamint a turisztikai célú utazások jobb kiszolgálása, a napi ingázási lehetőségek javítása, mégpedig úgy, hogy a megszokott menetrendi kínálat összességében csak bővülhet, nem szűkülhet.

Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója Facebook-posztjában úgy fogalmazott: „Minden változás célja ugyanaz: gyorsabb, megbízhatóbb és kényelmesebb legyen a közösségi közlekedés Magyarországon”. A HÉV-nél szinte egyáltalán nem változik a menetrend, „néhány vonatnál néhány perces eltérés fordulhat elő, jövőre is ugyanazok a vonatok, ugyanolyan hosszban és ugyanolyan gyakran közlekednek a HÉV hálózatán”. Azt mondta, az autóbusz-közlekedésben december 14-től a mobilitás szinte alapjoggá válik, minden településről a járásközpontba minden nap legalább három eljutást kell biztosítani. Ez elsősorban Borsodban, Szabolcsban, Zalában és Baranyában jelent majd több autóbuszt.

A vasúti menetrendnél két változást említett, egyrészt Románia schengeni csatlakozása miatt Lökösházánál a Dél-Erdélybe és Bukarestbe közlekedő vonatok 45 perccel kevesebbet állnak a határon. Másrészt tovább fejlesztik az éjszakai eljutást a budapesti agglomerációban Gödöllőre és Dunaújvárosba, újabb vonatok közlekednek a hétvégén is az éjszakai órákban.