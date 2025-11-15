FT: Már a jövő év elején lemondhat az Apple vezérigazgatója, nagy erőkkel keresik az utódját

Tim Cook Fotó: (JOSH EDELSON / AFP)

Intenzíven keresik az Apple-nél Tim Cook vezérigazgató utódját, aki már a jövő év elején lemondhat a cég vezetéséről a Financial Times (FT) forrásai szerint.

Bizonyos John Ternus tűnik a legvalószínűbb utódnak, ő jelenleg szenior elnök-helyettes az Apple hardware részlegén, de a végső döntés még nem született meg. Az FT szerint nem valószínű, hogy a januári éves beszámoló közlése előtt bejelentenék az új vezérigazgatót. Az előkészületek mindenesetre felpörögtek.

Cook most 65 éves, 14 éve vezeti az Apple-t, pár hónappal azelőtt vette át Steve Jobstól, hogy az alapító meghalt rákban.

A vezetése alatt a cég piaci kapitalizációja 350 milliárd dollárról 4 ezer milliárdra nőtt. Az Apple jelenleg is jó pénzügyi helyzetben van, Cook leváltása nincs ezzel összefüggésben.

John Ternus Fotó: HANDOUT/AFP

Az Apple felsővezetői csapatában idén több jelentős változás is történt. Cook régi bizalmasa, Luca Maestri pénzügyi igazgató az év elején távozott a cégtől, Jeff Williams, Cook pártfogoltja pedig júliusban jelentette be, hogy lemond operatív igazgatói posztjáról.

Bár pénzügyileg jól áll, az Apple számos kihívással küzd, például az AI területén. Cook korábban arról beszélt, cégen belülről látná szívesen az utódját. Azt is mondta, hogy az Apple-nek „nagyon részletes utódlási tervei vannak”.