Gyorsvonat tetején utazott egy csapat fiatal Ausztriában, egyikük leesett és meghalt

Meghalt egy nő hajnalban Alsó-Ausztriában, miután leesett egy mozgó gyorsvonatról, aminek a külsejére kapaszkodott. A cseh származású „trainsurfer” nem volt egyedül, egy egész csapat külföldi fiatallal együtt kapaszkodott fel a vonatra Amstettenben, amivel egészen St. Pöltenig utaztak.

A két város jó 75 kilométerre van egymástól, az IC-vel bő 20 perc az út. A többieknek St. Pöltenben tűnt fel, hogy a lány hiányzik. Pár órával később, szombat hajnalban jelentkeztek a helyi rendőrőrsön.

A rendőrök a lányt rövid keresés után a sínek mellett találták meg, a mentők már csak a halál beálltát tudták megállapítani. A keresés idejére leállt a vasúti forgalom az érintett vonalon, de reggelre újraindult. (Der Standard)