Hallatlan meglepetés a nem létező Kubatov-lista jegyében: mától megint lehet online is lehet nemzetikonzultálni

„A felmerült igényekre reagálva” a kormány a mai naptól lehetővé teszi az internetes szavazást is az épp futó nemzeti konzultációról – közölte Hidvéghi Balázs, a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a kormány Facebook-oldalán. Az indoklás a szokásos: sok jelzést kaptak, hogy „nem érkeztek meg a nemzeti konzultációs kérdőívek”. Az a fránya Posta, hihetetlen, hogy Brüsszel kottájából játszva minden ilyen fideszes kormányzati akciót szabotál!

A kormánynak így nem volt hová hátrálnia: az egyébként sem létező Kubatov-lista frissítése érdekében lehetővé tette az online szavazást. Az erről szóló MTI-hír beszámol a szavazás technikai menetéről is, a lényeg az, hogy ezúttal is bárki bármilyen email-címet megadva le tud szavazni, semmilyen valós kontroll nem lesz a rendszerben. Vagyis nem, nem ez a lényeg, hanem természetesen az, hogy „a veszély nem múlt el, Brüsszelből továbbra is folyamatos a nyomás”, ésatöbbi, ésatöbbi.



