Húszezer embernek kellett elhagynia otthonát Nürnbergben, amíg hatástalanítottak egy második világháborús bombát

Sikeresen hatástalanítottak egy második világháborús amerikai légibombát a dél-németországi Nürnbergben szombat hajnalban, miután a város történetének legnagyobb evakuálását hajtották végre – írja az MTI.

A művelet előtt Nürnberg történetének eddigi legnagyobb evakuálását hajtották végre: 21 ezer embert szólítottak fel lakásaik elhagyására, és 800 méteres körzetben útlezárásokat rendeltek el.

A lezárásokat hajnalban feloldották a lakók visszatérhettek otthonaikba.. A 450 kilogrammos amerikai légibombát pénteken fedezték fel egy építkezési építkezésen Großreuth városrészben. Három tűzszerész körülbelül egy órán át dolgozott a bomba hatástalanításán, a helyszínen több mint ezren vettek részt a mentesítésben.

Fotó: DANIEL KARMANN/dpa Picture-Alliance via AFP

A német városokban rendszeresen kerülnek elő a második világháborúból származó fel nem robban lőszerek és bombák. Nürnbergben is több száz hasonló esetet kezeltek az elmúlt évtizedekben, de a mostani akció mérete példátlan volt a város történetében.