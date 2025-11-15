Irán lefoglalt egy tankerhajót a Perzsa-öbölben, de szólt róla az amerikaiknak

Tanker a Hormuzi-szorosban Fotó: GIUSEPPE CACACE/AFP

Az iráni Forradalmi Gárda „tiltott teher szállítása miatt” lefoglalt az Perzsa-öbölben egy tankerhajót, amely Szingapúrba tartott 30 ezer tonna rakománnyal. A hajó gázolajat szállított.

Az Iszlám Forradalmi Gárda Hadtest (IRGC) közleménye szerint a tankhajót vizsgálat céljából Makran kikötőjébe irányították, mert gyanújuk szerint nem engedélyezett teher szállításával jogsértést követett el. A Marshall-szigeteki zászló alatt hajózó, Talara nevű tanker az Egyesült Arab Emírségek partja mentén haladt, és magas kéntartalmú gázolajat szállított az Indiai-óceánon át Szingapúrba az Egyesült Arab Emírségekből, Sardzsa városából.

A hajót üzemeltető Columbia Shipmanagement közölte, hogy péntek reggel veszítette el a kapcsolatot a hajóval, mintegy húsz tengeri mérföldnyire az emírségekbeli Hór Fakkan partjánál. A hajó a ciprusi székhelyű Pasha Finance tulajdona.

Az amerikai hadsereg is kiadott az ügyben egy közleményt. Eszerint az irániak tájékoztatták őket az incidensről, és szoros figyelemmel követik a helyzetet. A Perzsa-öblöt az Ománi-öböllel összekötő Hormuzi-szoros a világkereskedelem egyik legfontosabb hajózási útvonala, itt halad át a világ olajkereskedelmének jelentős része.

A Hormuzi-szorost Irán elvileg le tudja zárni (egyes részein egészen szűk), és ezzel fenyegetőzik is, így a kereskedők, a pénzpiacok, és az érdekelt országok hadseregei egyaránt állandóan figyelik, mi történik a környékén.

Az iráni Forradalmi Gárda az elmúlt években rendszeresen, legutóbb 2024 áprilisában foglalt le kereskedelmi hajókat, gyakran a tengerészeti előírások megsértésére, például feltételezett csempészetre, műszaki előírások be nem tartására, illetve jogvitákra hivatkozva. Teherán azonban visszafogta a katonai mozgolódást a térségben június óta, miután Izrael és az Egyesült Államok légicsapásokkal támadta az iráni atomprogramot. (via MTI, Spiegel)