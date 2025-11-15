„Kiugrunk az ablakon, és esés közben megtanulunk repülni” – a tiszás jelöltállítás és a most következő kampány háttere

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

A tiszás országgyűlési képviselőjelölt-aspiránsok a napokban tudták meg, hogy beválogatták őket az előválasztáson induló jelöltek közé, de sokan már hónapok óta készülnek a megmérettetésre.

A jelöltek túlnyomó többsége forrásaink szerint teljesen új a politikában, és a nemi és életkori eloszlás is erősen különbözik a fideszesektől.

A kampányt igyekeznek majd minél inkább központosítani, a jelölt szűk csapatot is kap a párttól.

A Tisza év végéig „adventi” országjárással készül, a megbékélést ajánlják a Fidesz háborús kampányával szemben.

Október 23-a másnapján Magyar Péter összehívta a Tisza Nemzeti Menetének szervezőit és az eseményre való mozgósítást koordinálókat, hogy kiértékeljék az előző napot. A nemzeti ünnepet egyhangúlag sikeresként könyvelték el a Tisza szempontjából, az volt az érzés a párt felső szintjein, hogy október 23-án verték a Fideszt. Az értekezlet jó hangulatban telt, a pártelnök minden érintettet megdicsért, és megköszönte a munkát. Ez nem jellemző Magyarra. „Ő 120 százalékon teljesít, és ezt elvárja mindenki mástól is. A 120 százalék az alap. Az ilyen dicséretnek súlya van, tudjuk, hogy valamit letettünk az asztalra” – magyarázta az egyik jelenlévő.

A nemzeti ünnep lökést adott a szervezetnek, pozitív visszajelzést egy különösen kiélezett időszak előtt. November 5-én elindult a párt választásokig tartó országjárása, november 17-én pedig bejelentik a jelölteket a országgyűlési képviselők tiszás előválasztására. Az előválasztás két lépcsős, a menetrend a következő.

November 17-én bemutatnak három képviselőjelöltet minden egyéni választókerületben (leszámítva azt, ahol Magyar indul). November 23-24-én lesz az első körös szavazás, ezen a Tisza Sziget tagok vehetnek csak részt, egy jelölt itt kiesik, marad kettő. Arról, hogy a kettő közül ki legyen a párt végső jelöltje november 25-27-én már mindenki szavazhat, aki az adott választókerületben él. A szavazás a Nemzet Hangja honlapon keresztül történik majd, két lépcsős azonosítással, a győztest november 30-án hirdetik ki.

Az elmúlt hetekben jelöltekkel, és a párt belső működésére rálátó forrásokkal beszélgettünk arról, mit tervez a Tisza az év végéig, mire lehet számítani a jelöltektől, és hogy hogyan csapódtak le a szervezeten belül az utóbbi időszak fideszes támadásai. Beszélgetőpartnereink névtelenséget kértek, hogy szabadon beszélhessenek a párt belső ügyeiről.

Fotó: Németh Dániel/444

„Kiugrunk az ablakon és esés közben megtanulunk repülni”

„Ez az előválasztási kampány már csendben elkezdődött októberben. A másik jelöltnek hirtelen lett Facebook-oldala, profi videókkal. Én is járok kommunikációs tréningre, fizetek egy fotóst, felvettem egy kampányfőnököt. Most kivettem két hét szabadságot, de ha a kieső pénzt nem is számolom, két millió forintot így is beletettem ebbe” – amikor Dáviddal beszélgettünk, még csak nem hivatalos visszajelzést kapott arról, hogy ő lesz a Tisza egyik előválasztási jelöltje a három közül egy észak-nyugat magyarországi választókerületben, de már így is hónapok óta készül a megmérettetésre. Azóta megtudta, hogy ő az egyik jelölt a háromból. A nevét megváltoztattuk.